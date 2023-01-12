Смертельний звір: все, що відомо про танки Leopard і чому саме вони потрібні Україні

ЗСУ давно потребують західних танків. Та, схоже, лише зараз перспектива стає реальною. Незабаром в українських степах з’явиться новий звір – Leopard. Саме ці танки стануть на озброєння танкових клинів ЗСУ в майбутніх наступальних операціях проти ворога.

Що відомо про танки Leopard, які характеристики та переваги вони мають перед іншими машинами, і чому саме підходять Україні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Танковий прорив: скільки "Леопардів" отримає Україна

У середу, 11 січня, у Львові президент Польщі Анджей Дуда заявив про історичне рішення –надання Україні танків Leopard. Польща передасть Україні першу роту власник танків Leopard у межах міжнародної коаліції.



Дуда відвідав Зеленського у Львові з неоголошеним візитом / фото Офісу Президента

До цього, надання сучасних танків Україні було серед збройних табу. Їхній виробник – Німеччина, блокувала цей процес й не давала згоду іншим країнам, що мають на озброєнні танки Leopard, на передачу їх Україні. Через позицію Німеччини, Польща та інші союзники передавали нам лише застарілі танки радянського виробництва в межах програми "кругового обігу". Однак, після оголошення США про надання Україні PATRIOT, крига, схоже, скресла.

Німецький політикум під тиском суспільства та здорового глузду, все ж наважився дати "добро". Без згоди виробників танків інші країни НАТО не мали права передавати їх Україні.

, що власне велике опитування громадської думки Bild вказує, що, і лише 29% переконані, що бронетранспортерів Marder буде наразі достатньо.

10 січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала прифронтовий Харків та на власні очі побачила, що буває, якщо вчасно не надати Україні все необхідне. Тоді ж її український колега Дмитро Кулеба заявив, що надання танків Leopard – є питанням часу й рано чи пізно вони з'являться в Україні.



Анналена Бербок у героїчному Харкові разом із Дмитром Кулебою / фото МЗС України

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Чекати, як виявилось, довго не довелося. Вже наступного дня Анджей Дуда у Львові оголосив про дійсно історичне рішення.

Заява Дуди – це перша ластівка, тому можна очікувати, що незабаром парк танків Leopard в Україні суттєво збільшиться й стане основою броньованого кулаку ЗСУ для удару по російських окупантах.

Чому Україні потрібні саме "Леопарди"

Танкова рота ЗСУ складається з десяти танків: один танк управління і три взводи по три танки. Така ж кількість і в танковій роті російської армії. Скільки саме танків відправить Варшава – невідомо, адже за стандартами НАТО рота включає в себе 14 одиниць.Україна особливо зацікавлена в отриманні "Леопардів". У Європі їх налічують понад 2 000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Наразі. Також незабаром має розкрити свої плани і Німеччина.

Leopard – це топовий танк, що виробляють німецькі концерни Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann, який значно переважає російські зразки. Достатня кількість цієї техніки здатна змінити ситуацію не лише на полі бою, а й взагалі у війні.

Танк – це наступальна зброя та ефективний інструмент прориву. Саме її нині потребує ЗСУ для розгрому окупантів. Нині Україна планує наступальні операції на Запорізькому напрямку та на Донбасі й танки Leopard мають відіграти у цих планах важливу роль.

Очікується, що Україна отримає Leopard 2А4. Leopard 2 – основний бойовий танк НАТО і найпоширеніший. Наразі було виготовлено понад 3 500 танків цього типу різних модифікацій, що експлуатуються у всьому світі.

Фактично, "леопард" – це наймасовіший танк у Європі, який логістично найпростіше відправляти до України. Ба більше, цей танк найпростіше обслуговувати, ремонтувати , забезпечувати запчастинами, інструментами, боєприпасами тощо. Усе це говорить про те, що нам вигідно його отримати. За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, ці танки навіть вигідніше отримати, ніж, до прикладу, Abrams, Challenger чи Leclerc.

Окрім того, що німецький "Леопард" вважається однією з найкращих бойових машин світу, ці танки також є

Leopard для ЗСУ – чого так злякалась Росія – дивіться відео:

Leopard 2А4 – серійна версія модифікації німецького танку Leopard 2, що виготовлялась у 1985–1992 роках. З того часу танк зазнав значної кількості модернізацій.



Leopard 2 (більш старої модифікації) під час навчань НАТО "Франконський щит", 1986 /

фото Bundesarchiv, Arne Schambeck

Історія виникнення танку бере початок з німецько-американського проєкту 60-х років MBT-70, який згодом розділився на дві окремі національні розробки – майбутні Leopard 2 та ще один відомий танк M1 Abrams. Останні також рано чи пізно мають з'явитися на озброєнні ЗСУ.

Водночас, за словами Коваленка, одна батальйонна тактична група (БТГ) це – 11 танків. Тому, для формування та повної комплектації від п'яти до десяти БТГ Україні потрібно буде від 55 до 110 танків.

Танк Leopard 2A4 – основні характеристики

Екіпаж: 4 людини,

Бойова маса – від 50 до 63 тонн,

Броня – комбінована протиснарядна, навісна,

Гармата – 120-міліметрова Rheinmetall Rh-120,

Боєкомплект – 42 снаряди,

Приціли – лазерний EMES-15 з тепловізорним каналом, перископічний PERI-R17, допоміжний FERO-Z18,

Кулемети – два 7,62-мілометрів MG3

Швидкість по шосе – до 72 кілометрів на годину,

Запас ходу по шосе – до 550 кілометрів,

Здатен долати рів глибиною 3 метри,

Здатен долати брід глибиною 4 метри.

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Танк пройшов глибоку модернізацію:

машина отримала кардинальне покращення бронезахисту башти,

були вжиті додаткові заходи щодо підвищення виживання екіпажу,

встановлено нову цифрову систему управління вогнем.

Через збільшення рівня бронезахисту маса танку зросла до 55 тонн.

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Башта та корпус Leopard 2 зварні. У конструкції бронекорпусу та башти використана комбінована броня третього покоління. Бойове відділення танка обшите зсередини кевларовим підбоєм, що має зупинити вторинні осколки у випадку пробиття броні.

Переваги Leopard

У лобовій проєкції Leopard 2A4 тримає 125-міліметровий підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 кілометра.

Leopard 2А4 оснащений 120-міліметровою гладкоствольною гарматою Rh-120 від Rheinmetall довжиною у 44 калібри (пробиває до 560 міліметрів танкової броні на відстані 2 кілометри, тобто вражає будь-який російський танк ). З гарматою спарений кулемет калібру 7,62-мм MG3, а ще один кулемет MG3 встановлено на турельній установці над люком заряджаючого.

Rh-120 від Rheinmetall довжиною у 44 калібри (пробиває до 560 міліметрів танкової броні на відстані 2 кілометри, тобто ). З гарматою спарений кулемет калібру 7,62-мм MG3, а ще один кулемет MG3 встановлено на турельній установці над люком заряджаючого. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 кілометрів під час руху по бездоріжжю .

. На полі бою Leopard 2А4 найчастіше використовують бронебійний підкаліберний снаряд DM43 та кумулятивно-уламковий DM12.

Leopard 2А4 обладнано тепловізійними та інфрачервоними прицілами нічного бачення. У командира танку встановлено панорамний перископічний приціл PERI-R-12 зі стабілізатором. За потреби, командир машини може самостійно наводити гармату без навідника.

До речі, мотор танка –це 1500-сильний 12-циліндровий турбований дізель, який забезпечує питому потужність на рівні 27.3 к.с./т, що є вкрай високим показником (російські зразки навіть на папері мають гірші заявлені показники).

Швидкість машини складає до 68 кілометрів на годину. При цьому, танк має реверсний хід на рівні 31 кілометр в годину. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 необхідно лише 10 секунд.

Важливо зрозуміти, що наразі західні танки з країн НАТО точно є кращими, ніж ті, які є на озброєнні в Росії. Загалом, уся так звана путінська "специальная операция" із вторгненням в Україну довела, що Росія майже за всіма позиціями відстає від західних розробок, а її зброя та техніка не відповідають розпіареним характеристикам.