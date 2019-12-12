Католицьке Різдво 25 грудня – вихідний: що потрібно знати про свято

Щорічно католики з усього світу 25 грудня святкують Різдво, й не виняток, що в найближчі роки ця традиція перейде і до нас. Але чи матимуть українці цього року вихідний – читайте у нашому матеріалі.

Закон про офіційний вихідний на Католицьке Різдво 25 грудня в Україні вступив у дію з 2 грудня 2017 року. У зв'язку із цим, цього року теж буде вихідний. До цих нововведень, святковим днем було лише 7 січня, коли християни відзначають Різдво за юліанським календарем.

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Пропозиції відмовитись відзначати релігійні свята за старим юліанським календарем і перейти на григоріанський вже давно висловлюють як громадяни, так і депутати.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що ПЦУ не проти змінити церковний календар і дату святкування Різдва, однак на сьогодні ще немає підтримки з боку суспільства.

Католицьке Різдво 2019: традиції святкування

Прийнято вважати, що в католицькому світі це найбільше свято. Воно припадає на одну з найдовших ночей в році, коли, за віруванням християн, народився Ісус Христос у Вифлиємі.

Цікавий факт, що 25 грудня в Україні Різдво відзначалось в основному поляками. Тому на території Західної України можна почути, що католицьке Різдво називають "польським" Різдвом.

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Вбрана ялинка чи смерека, яку ставлять у своїх будинках віряни – є головною прикрасою свята. Дерево можна прикрасити, як забажаєте, навіть свіжі квіті та соковиті фрукти є частиною декору.

На католицьке Різдво відбуваються три богослужіння:

Перше відбувається опівночі, воно символізує єдність Отця і Сина.

Друге – на світанку, під час появи на світ нового життя.

Третє відбувається вдень. Воно доносить символ народження Ісуса Христа в серцях всіх вірян.

Адвент – це час очікування свята, адже католики не мають посту як такого. Релігійні католики протягом місяця перед Різдвом намагаються більше часу присвячувати молитвам і відвідуванню церкви та спілкуванню зі сім'єю. А дехто обмежує себе і не їсть м'ясо.

"O come divine Messiah" - релігйна пісня, яку виконують під час адвенту – у відео:

Цікава традиція: на католицьке Різдво не можна залишити жодного родича, жодного знайомого без подарунка. До речі, цей звичай обмінюватись подарунками до Різдва прийшов з біблійної оповіді, коли люди приносили подарунки немовляті Ісусу.

Усі чудеса, як відбуваються на Різдво, католики пов'язують із діями смішного товстуна, який любить посміятися та побешкетувати. Але не всі католицькі священники підтримують цей культ, бо вважають його язичницьким.



Католицьке Різдво в Україні / Фото: btnet.hr

Гусак із яблуками та капустою або запечена індичка – найголовніша різдвяна страва. Цікаво, що в США прийнято подавати індичку із журавлинним соусом, а в Англії – із соусом з агрусу. В Греції і Франції індичку запікають у білому вині.



25 грудня в Україні святкують католицьке Різдво / Фото: ukr.media

25 грудня буде вихідним днем в Україні, тому це добра нагода зібрати за столом цілу родину, обмінятися подарунками та прикрасити домівку до Різдва.

Різдвяні традиції передаються із покоління в покоління. Щось видозмінюється через вплив розвитку людства, але найголовніше залишається.