Українська реперка близько місяця тому в день свого народження заявила, що за рік схудне на 29 кілограмів. Alyona Alyona вирішила не відкладати справу в довгий ящик й взялась "топити жир" одразу після публічної обіцянки. Вона наважилась на фото в спортивному вбранні й показала перший результат схуднення.

Відома реперка Alyona Alyona ніколи не соромилась пишних форм, проте до свого 30-річчя прагне зменшити цифру на вагах з 127,4 кілограма на 29 кілограмів. Зірка наголосила, що процесом схуднення буде ділитися з шанувальниками на особистій сторінці в інстаграмі й вже опублікувала перший результат.

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Артистка зауважила, що виснажувати себе дієтами й тренуваннями не планує, а процес боротьби з зайвими кілограмами хоче зробити максимально корисним для свого організму. Тому Alyona Alyona вдалась до допомоги експертів – дієтолога й тренера. Вона відмовилась від калорійної їжі й суттєво змінила раціон харчування. Судячи з усього, роботу в залі зірка також розпочала.

Як схудла Alyona Alyona?

На фото у повен зріст реперка похизувалась новими формами, яких досягнула за майже місяць схуднення. Вона постала у чорних спортивних лосинах з яскравим елементом, кросівках та рожевій футболці. Для кадру Alyona Alyona прихопила кілька вимірювальних метрів й, схоже, цілком задоволена першими результатами.

Топимо жир!.. Вже майже місяць, як я знайшла дієтолога та тренера та маю перші результати,

– підписала виконавиця промовисте фото.

Реакція мережі

Попри те, що Alyona Alyona не стала розсекречувати, на скільки кілограмів схудла, прихильники були в захваті від її помітно стрункішої фігури. Фани не скупились на компліменти й радо підтримували перші успіхи зірки:

Значно меншою виглядаєш;

Результати видно, не зупиняйся;

Молодець, удачі тобі. Вір в себе і все вийде;

Чудове рішення. І тут навіть не про зовнішній вигляд, а здоров'я.









Alyona Alyona до та після схуднення / Фото Instagram / @alyona.alyona.official