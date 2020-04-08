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Зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер відверто розповіла про розставання з Богданом Осадчуком

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Анна Трінчер та Богдан Осадчук розійшлися / Instagram / @annatrincher_official

Популярна українська блогерка, акторка та співачка Анна Трінчер зізналася прихильникам, що розійшлася з партнером по серіалу "Школа" Богданом Осадчуком. Романтичні стосунки пари тривали два роки, проте зараз вони зрозуміли, що в пріоритеті розвиток кар'єри. Тепер кожен іде своїм життєвим шляхом.

Анна та Богдан познайомилися на знімальному майданчику серіалу "Школа". Вони стали улюбленцями мільйонів телеглядачів, які спостерігали за переростанням міцної дружби у справжнє кохання. Сьогодні, 8 квітня, на ютуб-каналі Анни з'явилося відверте відео, де вона розповіла про взаємини з коханим та зізналася, що стало причиною розриву.

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Дівчина поділилася, що Богдан є її першим коханням. 

Завдяки йому я стала дорослішою, мудрішою і менш егоїстичною. Ми розійшлися не вчора, не  позавчора і навіть не тиждень тому. Але, напевно, я занадто сентиментальна, якщо не можу забути це через  велику кількість часу,
– сказала Трінчер.

Артистка зізналася, що вони перестали розуміти один одного, стосунки вичерпали себе. Аня та Богдан обоє є творчими людьми, тому для них дуже важливий розвиток і нормальний емоційний стан.

Аня брала участь у восьмому сезоні вокального шоу "Голос країни". Тоді Богдан завжди був поруч. Він скасовував усі плани заради того, щоб прийти на репетиції та ефіри.

Мені було дуже приємно. Тоді й зрозуміла, що це не просто дружба, а щось більше,
– зізнається співачка.

Їхні стосунки розпочалися 8 квітня 2018 року. Богдан не пропонував Ані зустрічатися, а лише поцілував, після чого без слів зрозуміли, що будуть разом. Вони готували один одному сюрпризи, підклувалися, допомагали, дружили сім'ями та їздили разом відпочивати. Та зрозуміли, що в обох в пріоритеті зараз розвиток власної кар'єри. Тепер кожен буде йти своїм життєвим шляхом. Але в серці завжди будуть теплі спогади про спільний час, адже історія, довжиною в два роки, залишила свій відбиток.

Після розставання я вперше в житті сама написала три пісні. Раніше не лягали рядки, не писалась музика, я сиділа годинами за фортепіано, але нічого не виходило. А як тільки ми розлучилися з Бодею, у мене стався емоційний сплеск і це все вилилося в тексти і мелодії,
– розповіла Анна.

Вже через тиждень відбудеться прем'єра її авторської пісні, яка виникла в один із найважчих періодів в житті зірки.

Анна Трінчер про розставання з Богданом Осадчуком: дивіться відео онлайн

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові романи LifeStyle
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