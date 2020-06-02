Вже цієї осені стартує реаліті-шоу "Холостячка", головною героїнею якого стала акторка Ксенія Мішина. Попри те, що кастинг чоловіків ще попереду, відомо ім'я першого претендента на серце красуні. Ним став автор "Кварталу 95" та актор "Луганської збірної" Олександр Еллерт.

Під час пост-шоу "Холостяка-10" продюсери проєкту анонсували новий формат популярного реаліті-шоу "Холостячка", який вийде в ефір вже восени на телеканалі "СТБ". Організатори повідомили, що кастинг для учасників-чоловіків лише розпочався, проте на серце головної героїні Ксенії Мішиної вже претендує автор "Кварталу 95" Олександр Еллерт. Про це він повідомив на особистій сторінці в інстаграмі.

До теми Ксенія Мішина стала головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка"

34-річний гуморист зазначив, що хоче спробувати побудувати стосунки з акторкою та переможницею шоу "Танці з зірками" Ксенією Мішиною, проте досі не заповнив анкету на кастинг. В інстаграм-сторіс він опублікував зізнання у жартівливій формі, оголосивши, що готовий боротися за серце холостячки.

Вважаю, що просто так задарма отримувати бритву, шкарпетки, пінку для гоління – це класне відчуття. Тому вирішив: беру участь в шоу "Холостячка". Мішина, зустрічай! Я йду в сезон,

– написав Олександр Еллерт.

Він також показав серію світлин Мішиної під час відпочинку та зйомок, на яких домалював себе червоним маркером у вигляді чоловічка. Він доповнив кадри підписом "Я завжди був поряд", позначивши героїню реаліті-шоу на кожному фото. Наразі акторка жодним чином не відреагувала на іронічне зізнання коміка.



Олександр Еллерт претендує на серце "Холостячки" Ксенії Мішиної / Фото: Instagram Stories / @ellert_a

Варто зазначити, що Олександр Еллерт має дорослу доньку Еліну. Судячи з усього, його серце зараз вільне. Нагадаємо, що 30-річна Ксенія Мішина – молода мама й виховує 7-річного сина Платона.