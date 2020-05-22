Белла Хадід засвітила груди в крихітному купальнику: надто відверте фото 18+

Знаменита американська модель вирішила поповнити особистий блог новими кадрами після тривалої перерви від соціальних мереж. Белла Хадід добре знає, як привернути увагу користувачів, тому постала на фото в спокусливому купальнику, оголивши груди.

Пікантний кадр Белла Хадід опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Фото одразу ж підірвало мережу, адже на ньому зірка не лише засвітила розкішну фігуру, а й обрала оригінальний ракурс, аби акцентувати на своєму пишному бюсті.

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Так, на світлині 23-річна модель позує на тлі блакитного неба та свіжої зелені в крихітному купальнику смарагдового кольору. Бюстгальтер без бретелей, з'єднаний золотим кільцем посередині, відверто замалий для розміру її грудей, тому фоловери змогли у всій красі розгледіти апетитні форми. Одні були в захваті від провокативного фото, інші ж переконані, що знімок – вульгарний.

Судячи з усього, Белла Хадід прагне, аби засмага на її тілі була ідеальною, адже трусики на зав'язках спокусливо оголювали її стегна. Так, зірка продемонструвала тонку талію, стрункі ноги та пишні груди на кількох світлинах. Вона вирішил не перейматися зачіскою та макіяжем, адже таке бездоганне тіло привертає всю увагу публіки.

Белла Хадід засвітила груди в пікантному купальнику / Фото: Instagram / @bellahadid



Белла Хадід засвітила груди в пікантному купальнику / Фото: Instagram / @bellahadid Белла Хадід засвітила груди в пікантному купальнику / Фото: Instagram / @bellahadid

Белла Хадід засвітила груди в пікантному купальнику / Фото: Instagram / @bellahadid