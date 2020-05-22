24 Канал Техно Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Белла Хадід засвітила груди в крихітному купальнику: надто відверте фото 18+

-
Белла Хадід засвітила груди в пікантному купальнику
Белла Хадід засвітила груди в пікантному купальнику / Instagram / @bellahadid

Знаменита американська модель вирішила поповнити особистий блог новими кадрами після тривалої перерви від соціальних мереж. Белла Хадід добре знає, як привернути увагу користувачів, тому постала на фото в спокусливому купальнику, оголивши груди.

Пікантний кадр Белла Хадід опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Фото одразу ж підірвало мережу, адже на ньому зірка не лише засвітила розкішну фігуру, а й обрала оригінальний ракурс, аби акцентувати на своєму пишному бюсті. 

Читайте також Белла Хадід засвітила оголені груди під час домашньої фотосесії: пікантні фото

Так, на світлині 23-річна модель позує на тлі блакитного неба та свіжої зелені в крихітному купальнику смарагдового кольору. Бюстгальтер без бретелей, з'єднаний золотим кільцем посередині, відверто замалий для розміру її грудей, тому фоловери змогли у всій красі розгледіти апетитні форми. Одні були в захваті від провокативного фото, інші ж переконані, що знімок – вульгарний. 

Судячи з усього, Белла Хадід прагне, аби засмага на її тілі була ідеальною, адже трусики на зав'язках спокусливо оголювали її стегна. Так, зірка продемонструвала тонку талію, стрункі ноги та пишні груди на кількох світлинах. Вона вирішил не перейматися зачіскою та макіяжем, адже таке бездоганне тіло привертає всю увагу публіки. 

белла хадід

Белла Хадід засвітила груди в пікантному купальнику / Фото: Instagram / @bellahadid


Белла Хадід засвітила груди в пікантному купальнику / Фото: Instagram / @bellahadid


Белла Хадід засвітила груди в пікантному купальнику / Фото: Instagram / @bellahadid
Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Белла Хадід LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Голлівудські пари, шлюби яких зруйнувалися на карантині
сьогодні , 18:34 Голлівудські пари, шлюби яких зруйнувалися на карантині
Уляна Журба
Найкращі детективи за останні роки, в яких складно передбачити сюжет
сьогодні , 17:30 Найкращі детективи за останні роки, в яких складно передбачити сюжет
Юлія Михайлова
Найцікавіші комедії Одеського кінофестивалю, які доступні онлайн
сьогодні , 12:41 Найцікавіші комедії Одеського кінофестивалю, які доступні онлайн
Єлизавета Герасимюк