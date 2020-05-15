24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Дан Балан змінив амплуа: артист став режисером свого кліпу з Оксаною Мухою

- Читать новость на русском
Дан Балан став режисером власного кліпу
Дан Балан став режисером власного кліпу / Пресслужба

Дуетна пісня Дана Балана та Оксани Мухи "Все пробачати" зазвучала ще на "Голосі країни-9". Та вже за рік артисти презентували особливий кліп до композиції. Режисерське крісло вперше посів Дан Балан, який підкорив глядачів промовистими кадрами.

Відео з'явилось на ютуб-каналі Дана Балана 15 травня та одразу ж привернуло увагу меломанів. За лічені години його переглянули понад 400 тисяч користувачів мережі. І такий ажіотаж є прогнозованим. 

Дивіться також: Настя Каменських показала ексклюзивні кадри з Потапом у кліпі "Воспоминания"

Все тому, що Дан Балан вперше посів режисерське крісло. Він створив кліп до його україномовної пісні "Все пробачати", яку артист записав із переможницею шоу "Голос країни-9" Оксаною Мухою. Та робота над відео швидко переросла у цілий соціальний проєкт. 

Дан Балан на знімальному майданчику
Дан Балан на знімальному майданчику / Пресслужба

За ідеєю #всепробачати, глядачі побачать, як біль образ переходить в радість прощення. Упродовж 2 місяців творча команда Дана Балана шукала реальних людей, які через різні обставини вже роками не бачились. Герої кліпу не могли зробити перший крок для примирення, тому у кадрі буде видно, як вони зустрічаються після багатьох років розлуки. Їхні емоції вже встигли розчулити мережу. 

"Прощати потрібно все! Не для когось, а для себе! Прощення – це зцілення… Відпускаючи весь цей біль, ми звільняємо місце для любові. І не важливо, пустите ви назад в життя цю людину чи ні. Це і є посил проєкту # всепробачати", – розповів Дан Балан. 

Дивіться кліп до пісні Дана Балана та Оксани Мухи – "Все пробачати": відео 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Дан Балан Музика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Цитати Святослава Вакарчука, які надихають
14 травня , 12:55 Цитати Святослава Вакарчука, які надихають
Юлія Михайлова
Кейт Бланшетт – 51: володарка Оскара про довіру, чесність та інші правила успішного шлюбу
14 травня , 12:07 Кейт Бланшетт – 51: володарка Оскара про довіру, чесність та інші правила успішного шлюбу
Марта Вересюк
День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
14 травня , 11:14 День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
Наталя Сколоздра