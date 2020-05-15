Дан Балан змінив амплуа: артист став режисером свого кліпу з Оксаною Мухою

Дуетна пісня Дана Балана та Оксани Мухи "Все пробачати" зазвучала ще на "Голосі країни-9". Та вже за рік артисти презентували особливий кліп до композиції. Режисерське крісло вперше посів Дан Балан, який підкорив глядачів промовистими кадрами.

Відео з'явилось на ютуб-каналі Дана Балана 15 травня та одразу ж привернуло увагу меломанів. За лічені години його переглянули понад 400 тисяч користувачів мережі. І такий ажіотаж є прогнозованим.

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Все тому, що Дан Балан вперше посів режисерське крісло. Він створив кліп до його україномовної пісні "Все пробачати", яку артист записав із переможницею шоу "Голос країни-9" Оксаною Мухою. Та робота над відео швидко переросла у цілий соціальний проєкт.



Дан Балан на знімальному майданчику / Пресслужба

За ідеєю #всепробачати, глядачі побачать, як біль образ переходить в радість прощення. Упродовж 2 місяців творча команда Дана Балана шукала реальних людей, які через різні обставини вже роками не бачились. Герої кліпу не могли зробити перший крок для примирення, тому у кадрі буде видно, як вони зустрічаються після багатьох років розлуки. Їхні емоції вже встигли розчулити мережу.

"Прощати потрібно все! Не для когось, а для себе! Прощення – це зцілення… Відпускаючи весь цей біль, ми звільняємо місце для любові. І не важливо, пустите ви назад в життя цю людину чи ні. Це і є посил проєкту # всепробачати", – розповів Дан Балан.

Дивіться кліп до пісні Дана Балана та Оксани Мухи – "Все пробачати": відео