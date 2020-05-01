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Дан Балан зачарував мережу спільним фото з Тіною Кароль

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Дан Балан і Тіна Кароль: нові фото
Дан Балан і Тіна Кароль: нові фото / Instagram / @danbalan

Харизматичному Дану Балану і тендітній Тіні Кароль вже понад рік приписують роман. За їхніми особливими стосунками спостерігають мільйони українців, які залюбки розглядають спільні кадри кумирів. У перший день травня Дан Балан вирішив потішити прихильників, опублікувавши ніжне фото з Тіною.

Фото з'явилось на інстаграм-сторінці артиста та одразу ж викликало жваве обговорення. На кадрі Дан Балан ніжно обіймає за плечі Тіну Кароль, що зачарувало мережу. Світлину зробили в ретро-стилі, що нагадував вестерн. 

Дивіться також: Дан Балан показав, як з Тіною Кароль знімав відео на спільну пісню

Як виявилось, спільний кадр артистів – це постер до їхньої нової дуетної пісні "Помнишь". Композиція Дана Балана і Тіни Кароль з'явилась на Apple Music, про що і оголосив в інстаграмі співак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

Вперше пісню "Помнишь" зірки чуттєво виконали у фіналі "Голосу країни-10". Випуск був незвичним, адже через пандемію коронавірусу зіркові тренери не з'явились на знімальному майданчику. Натомість вони робили онлайн-трансляцію з дому. 

Трек "Помнишь" Дан Балан і Тіна Кароль виконали у її будинку на Київщині. Кімната була заповнена свічками та квітами, що виглядало дуже романтично. Тому у мережі вкотре спалахнули чутки, що Тіна і Дан таки зустрічаються. Самі артисти неодноразово ці підозри спростовували, продовжуючи демонструвати романтику у спілкуванні. 

Дивіться виступ Тіни Кароль і Дана Балана у фіналі "Голосу країни-10": відео

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Тіна Кароль Дан Балан LifeStyle
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