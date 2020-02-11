Демі Роуз похизувалася пишними сідницями у ніжній білизні: еротичне фото

Британська модель Демі Роуз вкотре демонструє свої вишукані форми. Пишногруда красуня знає, як похизуватися своїм тілом та привернути увагу.

Демі Роуз опублікувала спекотне фото на своїй сторінці в інстаграмі. Дівчина щоразу ділиться все відвертішими світлинами та підігріває інтерес до своєї особистості.

Читайте також: Демі Роуз похизувалася пишними формами у бікіні: спекотні фото

Зірка поширила чорно-білий знімок, на якому вона позує у вишуканій нижній білизні. Демі стоїть боком до дзеркала і на фото можна побачити її відображення у ньому. Вигинаючи спину, вона демонструє свої пишні спокусливі сідниці.

Роуз одягнена у мереживну білизну білого кольору. Волосся знаменитість зібрала у зачіску, залишивши лише один локон, який ніжно спадає їй на плечі.

Макіяж моделі природний і водночас пристрасний, як і її погляд. Вона зробила акцент на очі, намалювавши чорні стрілки, та виділила губи. Такий образ ще раз демонструє, що Демі може бути вишуканою та водночас сексуальною.



Розкішна Демі Роуз / Instagram / @demirose