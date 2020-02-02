Дженна Деван повністю оголилась на останніх місяцях вагітності: еротичні фото

У Голлівуді стало своєрідним трендом робити еротичні фото на останніх місяцях вагітності. Тому зірки одна за одною позують перед камерами без одягу, демонструючи округлий живіт. Не оминула цього увагою акторка і танцівниця Дженна Деван.

Знаменитість, яка нещодавно отримала офіційне розлучення з актором Ченнінгом Тейтумом, вирішила влаштувати фотосесію у своєму маєтку. Дженна Деван позувала у розкішному мереживному халаті білого кольору та без спідньої білизни. Водночас на деяких кадрах акторка позувала у шифоновій сукні, прикриваючи інтимні місця вдало обраною позою.

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Відомо, що автором зйомки стала фотограф Елізабет Мессіна, з якою вже співпрацювала Дженна Дюван. Тому вагітна зірка з легкістю оголилась перед камерою, що виглядало еротично та водночас дуже ніжно. Чоловік Дженни, голлівудський актор Стівен Казі, не заперечував такій відверто та на деяких кадрах постав зі своєю коханою в кадрі.

"Моє кохання, мій подарунок. Я найщасливіша дівчинка", – зворушливо підписала знімки з чоловіком Дженна Деван. А от до інших сексуальних фото акторка додала, що це все результат гормонів.



Вагітна Дженна Деван оголилась / Instagram / @jennadewan​

Про майбутню дитину Дженна Дюван та Стів Казі розповіли наприкінці вересня 2019 року. Для актора ця дитина стане первістком, тому він із трепетом очікує на народження малюка. Водночас Дженна вже має досвід у вихованні дитини: від першого шлюбу з Ченнінгом Тейтумом вона має 6-річну доньку Еверлі.

Пара живе у Лос-Анджелесі, де активно бере участь у світських заходах та демонструє ідилію на публіці. Дженна не коментує майбутніх пологів, а от Стів Казі в одному з коментарів зізнався, що очікує на появу сина.

"Я навіть не можу почати описати почуття, які були у мене, коли ми вперше дізналися, що Дженна вагітна! Я чекав цього моменту все своє життя і не міг знайти кращої людини, з якою створив би сім'ю... Еві вже увірвалася в моє життя. З нею я багато чого дізнався про батьківство, бо саме вона навчила мене, як це доглядати та спілкуватись із дитиною. Тому я не можу дочекатись, коли ми подаруємо їй братика та зробимо нашу маленьку родину трішки більшою", – поділився він.