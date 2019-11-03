"Джентльмени": мережу підкорює трейлер кримінальної комедії Гая Річі

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Фільм "Джентльмени": трейлер і сюжет
Фільм "Джентльмени": трейлер і сюжет / Пресслужба

Талановитий режисер Гай Річі невдовзі презентуватиме свою нову кінострічку "Джентльмени"(The Gentlemen). Наразі у мережі опублікували перший офіційний трейлер, який нагадав, що творець голлівудських фільмів залишається майстром кримінальних комедій.

Як відомо, останні роки Гай Річі обирав рейтингові проєкти, експериментуючи з жанрами кіно. Зокрема, режисер майстерно екранізував історії про Шерлока Холмса та Аладдіна та створив ефектний бойовик "Агенти А. Н. К. Л.". Однак у 2019-му він вирішив повернутись до кримінальних комедій, взявшись за втілення власного сценарію.

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До зйомок фільму "Джентельмени" Гай Річі запросив успішних голлівудських акторів, які вже привернули увагу кіноманів та ЗМІ до майбутньої новинки. Головні ролі він віддав Метью Макконегі, Чарлі Ганнему, Генрі Голдінгу, Мішель Докері, Коліну Фарреллу і Г'ю Гранту.

Наразі відомо, що фільм розповість історію британського наркобарона Мікі Пірсона, який планує збільшити свої прибутки, продавши незаконний бізнес. Розбагатіти йому допоміг продаж марихуани в Лондоні. Наркоімперію прагнуть отримати не тільки друзі та конкуренти Мікі, але й спадкові мільярдери з Оклахоми. Тому боротьба за бізнес вийде на інший рівень. 

Прем'єра кінострічки "Джентльмени" запланована на 24 січня 2020 року. Українські кіномани зможуть переглянути фільм 13 лютого. 

Дивіться трейлер кримінальної комедії Гая Річі "Джентльмени": відео

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
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