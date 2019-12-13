Ексклюзив: Періс Гілтон хоче зняти реаліті-шоу на Закарпатті

За інформацією LifeStyle 24, Періс Гілтон після покупки комплексу "Деренівська Купіль" планує провести в ньому зйомки реаліті-шоу, яке буде транслюватися на одній з міжнародних стрімінгових платформ. Переговори про покупку курорту в Закарпатті американська діва веде з літа.

Щоб закрити угоду, нинішні власники комплексу повинні виконати низку умов, виставлених Періс: побудувати на території "Деренівської Купелі" вертолітний майданчик, дворівневий паркінг і "Пасаж" для проведення масштабних культурно-масових заходів. Також на прохання Гілтон прилеглі території комплексу повинні мати додаткові автостоянки, щоб всі гості могли з комфортом розмістити свої машини.

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За нашою інформацією, зараз йде масштабне будівництво всіх вищезазначених локацій. Періс розраховує закрити угоду на початку весни, після чого ініціює зйомку нового реаліті-шоу, яке транслюватиметься на одній з міжнародних стрімінгових платформ. У квітні в "Деренівській Купелі" починає цвісти алея сакур, яких в комплексі 11 видів. Гілтон наполягає, щоб зйомки реаліті-шоу стартували саме в цей момент. Всього в ботанічному саду "Деренівської Купелі" зібрано понад 5000 унікальних сортів і видів рослин з усього світу. З огляду на цей факт, зйомки в комплексі – часте явище. Наприклад, в 2017 році в "Деренівській Купелі" проходили зйомки проєкту "Холостяк".

Нагадаємо, що саме зйомки в американському реаліті-шоу "Просте життя" зробили Періс всесвітньо відомою. Гілтон знімалася в цьому реаліті-шоу протягом чотирьох сезонів (2003-2007), а тепер збирається виступити продюсером нового реаліті-шоу. І зйомку шоу, і покупку курорту знаменита американка розглядає виключно як бізнес-проєкт. "Управління власною бізнес-імперією є для мене пріоритетом", – нещодавно відзначила Періс. Сценарій нового реаліті-шоу американця поки тримає в секреті.

Зйомки реаліті-шоу – не єдиний івент, який Гілтон планує провести в Україні. У планах Періс – організація представницького міжнародного конкурсу краси. Спочатку зірка розглядала дві локації для проведення конкурсу – Київ і Закарпаття. Тепер, з огляду на будівництво в комплексі вертолітного майданчика, дворівневого паркінгу і "Пасажу", за інформацією LifeStyle 24, вона схиляється до проведення івенту в "Деренівській Купелі".

Що відомо про "Деренівську Купіль"? Курорт розташований в урочищі Деренівка, що на Закарпатті. Це сучасний готельно-відпочинковий комплекс, який містить 130 окремих номерів. Для туристів власники пропонують чимало розваг: тут розташовані аквазона з басейнами, розважальний центр, SPA-комплекс, тенісний корт, мінігольф та дендропарк з понад 5 тисячами різних видів рослин.

Курорт на Закарпатті – не єдина покупка, яку прагне здійснити Періс Гілтон. Знаменита американка зацікавилась нерухомістю в Києві. Вибір Періс Гілтон зупинила на елітному житловому просторі Linden, який розташований на Липках. Світській левиці сподобалась дворівнева резиденція площею в 556 квадратних метрів, тому, ймовірно, вона віддасть 4,5 мільйона доларів та стане її власницею.

Журналісти LifeStyle 24 підозрюють, що Періс Гілтон зацікавилась інвестиціями в українську нерухомість під час її візиту до Львова. Навесні 2018 року вона стала запрошеною гостею відкриття місцевого фешенебельного готелю. Супроводжував знаменитість її наречений Кріс Зілка, дідусь якого народився в Україні. І хоч Періс Гілтон розірвала заручини, це аж ніяк не вплинуло на її бізнес-ідею.