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Фото українського озера опублікували в National Geographic: приголомшливі знімки

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Фото українця Євгена Самученка опублікували у National Geographic Traveller / www.worldphoto.org

Новий випуск журналу National Geographic Traveller порадував усіх українців. А все тому, що до видання увійшли знімки українського озера, розташованого на Херсонщині.

Глянець вийде у продаж вже у травні. А поки автор фотопроєкту "На рожевій планеті" (At the Pink Planet) Євген Самученко не стримує емоцій від події: "Мій знімок з України опублікований на розвороті друкованої версії журналу Natonal Geographic Traveller!"

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Приголомшливі знімки Лемурійського озера, що на Херсонщині, вже побачив весь світ. Світлини увійшли у шортлист премії Sony World Photography Awards 2020 в номінації "Світ і дика природа".


Фото українського озера прикрасило новий випуск National Geographic Traveller

Сам Євген Самученко не приховує: це природне явище надихнуло його. Щоб передати всю красу озера, фотограф використав дрон. 

"Коли вперше бачиш рожеві соляні озера в Херсонській області в Україні, створюється враження, що дивишся на іншу планету. Влітку мікроскопічні водорості впливають на колір води, через що вона стає червоно-рожевою. Якщо дивитися на все це зверху, вид відкривається просто неземний, тому я знімав з дрона, щоб передати всю атмосферу цього незвичайного місця", – розповів митець. 


Приголомшливі фото Лемурійського озера / World Photo

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини Херсона Мистецтво LifeStyle Новини культури
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