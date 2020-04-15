Фото українського озера опублікували в National Geographic: приголомшливі знімки

Новий випуск журналу National Geographic Traveller порадував усіх українців. А все тому, що до видання увійшли знімки українського озера, розташованого на Херсонщині.

Глянець вийде у продаж вже у травні. А поки автор фотопроєкту "На рожевій планеті" (At the Pink Planet) Євген Самученко не стримує емоцій від події: "Мій знімок з України опублікований на розвороті друкованої версії журналу Natonal Geographic Traveller!"

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Приголомшливі знімки Лемурійського озера, що на Херсонщині, вже побачив весь світ. Світлини увійшли у шортлист премії Sony World Photography Awards 2020 в номінації "Світ і дика природа".



Фото українського озера прикрасило новий випуск National Geographic Traveller

Сам Євген Самученко не приховує: це природне явище надихнуло його. Щоб передати всю красу озера, фотограф використав дрон.

"Коли вперше бачиш рожеві соляні озера в Херсонській області в Україні, створюється враження, що дивишся на іншу планету. Влітку мікроскопічні водорості впливають на колір води, через що вона стає червоно-рожевою. Якщо дивитися на все це зверху, вид відкривається просто неземний, тому я знімав з дрона, щоб передати всю атмосферу цього незвичайного місця", – розповів митець.



Приголомшливі фото Лемурійського озера / World Photo