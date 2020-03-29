Голос країни 10 сезон 11 випуск: чуттєві виступи команди Дана Балана, які заворожили глядачів

Глядачі вже дізнались імена перших учасників "Голосу країни-10", які пройшли в прямі ефірі. Ними стали підопічні Монатіка, які вже взяли участь у вокальниї нокаутах. В 11 випуску шоу, що відбувся 29 березня, за свій шанс поборолись представники команди Дана Балана.

Боротьба вокалістів шоу "Голос країни 10 сезон" стає ще запеклішою. Все тому, що до прямих ефірів їй відділяє всього один вихід на сцену. В 11 випуску проєкту за свій шанс стати зіркою поборолись харизматичні учасники команди Дана Балана. Тренер підготував з підопічними чуттєві та динамічні треки, які змусили його колег розгледіти головних конкурентів на перемогу в шоу. та хто ж з учасників зумів вибороти місце в наступному етапі телепроєкту – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

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Назар Яцишин

Відкривати вокальні нокаути взявся талановитий учитель історії Назар Яцишин. Він вже встиг підкорити глядачок та зізнався, що на цьому етапі шоу "Голос країни-10" не має наміру зупинятись. На сцену він вийшов з чуттєвою композицією Forever young, розчуливши зіркових тренерів. Дан Балан без вагань віддав вокалісту перше крісло.

"Голос країни 10 сезон" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Назара Яцишина

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Дар'я Петрожицька

Поборотись за місце у шоу вийшла й українська акторка та зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька. Дівчина зізналась, що завдяки вокальному проєкту її почали впізнавати на вулицях та називати не іменем її героїні в стрічці. Для вокальних нокаутів Дан Балан обрав колискову "Ой, ходить сон". Дар'я Петрожицька ніжним вокалом зачарувала весь зал та зіркових тренерів.

Дівчина зайняла перше крісло, посунувши Назара Яцишина.

"Голос країни 10 сезон" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Дар'ї Петрожицької

Крістіна Карабанова

Наступною у вокальних нокаутах взяла участь найепатажніша вокалістка команди Дана Балана Крістіна Карабанова. Перед виходом вона зізналась, що має особливий зв'язок з тренером та тепер називає себе "дівчиною Дракули". Саме їй Дан Балан віддав улюблений трек зі свого плейлиста – запальну пісню Supergirl. Однак спроби змусити ревнувати Тіну Кароль не зазнали успіху: зіркова тренерка зазначила, що Крістіна справді "людина Дана".

Вокалістка зайняла третє крісло та може опинитись на грані виходу з проєкту.

"Голос країни 10 сезон" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Крістіни Карабанової

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Індіра Єдільбаєва

А от головною конкуренткою для всіх учасників команди Дана Балана є східна красуня Індіра Єдільбаєва. Її називають одною з претенденток на перемогу, а всі судді з захватом оцінюють виступи вокалістки. Вокальні нокаути "Голосу країни-10" не стали винятком. Індіра приголомшливо виконала італійську пісню, змусивши всіх аплодувати стоячи.

Отримавши компліменти від зіркових тренерів, Індіра Єдільбаєва зайняла перше крісло.

"Голос країни 10 сезон" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Індіри Єдільбаєвої

Сюй ЧуаньЮн

Ще один романтик команди Дана Балана підкорив серця глядачів. Сюй ЧуаньЮн вирішив присвятити свій виступ усім людям, які борються з коронавірусом. Тіна Кароль зізналась, що відчула переживання китайського вокаліста через ситуацію з епідемією, яка вирувала ще взимку. На час зйомок вокальних нокаутів COVID-19 ще не добрався до України.

На жаль, пісня Вітні Г'юстон та неперевершений вокал не допомогли Сюй ЧуаньЮну вибороти місце серед вокалістів прямих ефірів.

"Голос країни 10 випуск" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Сюй ЧуаньЮна

Галина Рудик

Не багато конкурсантів вірять у сили талановитої вокалістки з дитячим голосом Галини Рудик. Однак вона впевнено йде до прямих ефірів, демонструючи переконливий вокал і ніжність.

і хоч зіркові тренери не були в захваті від виступу Галини Рудик, саме їй Дан Балан віддав четверте крісло. Водночас з Крістіною Карабановою тренер вирішив попрощатись та побачив норов дівчини, яка не захотіла навіть підійти до наставника. Водночас стало відомо, що Індіра Єдільбаєва стала учасницею прямих ефірів.

"Голос країни 10 сезон" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Галини Рудик

Тамара Балюк

Молода матуся Тамара Балюк вирішила вкотре показати, на що здатна. Здаватись і відмовлятись від місця у прямих ефірах вона не має наміру, тому сексуально та чуттєво виконала пісню. Однак переконати Дана Балана вона не змогла своїм виступом. Тамара Балюк зайняла місце на так званій "лаві запасних".

Дар'я Петрожицька стала наступною учасницею "Голосу країни-10", який виступить у прямих ефірах.

"Голос країни 10 сезон" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Тамари Балюк

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Анастасія Балог

Поборотись за місце у чвертьфіналі "Голосу країни-10" вийшла одна з наймолодших вокалісток шоу – 16-річна Анастасія Балог. І хоч досвіду виступів їй бракує, однак її вокал підкорює з перших же нот. У нокаутах Анастасія виконала композицію Лани Дель Рей, яку не всі артисти можуть виконати.

Дан Балан назвав дівчину "артистом з великої літери" та віддав їй перше крісло. Анастасія Балог стала третьою учасницею, яка буде в прямих ефірах. У зоні виходу з шоу опинився Назар Яцишин. А от Галина Рудик вже зайняла місце на "лаві запасних".

"Голос країни 10 сезон" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Анастасії Балог

Роман Сасанчин

Останнім у нокаутах команди Дана Балана взяв участь Роман Сасанчин. Вокаліст вже має перемогу дитячого "Голосу країни", однак хоче вдруге стати тріумфатором проєкту та почати вокальну кар'єру. Він вже може похизуватись чималою підтримкою серед глядачів та суддів, відтак є фаворитом шоу.

Дан Балан опинився перед складним вибором – Роман Сасанчин чи Назар Яцишин. Весь зал переконував зіркового тренера обрати Романа Сасанчина, однак хлопець опинився на "лаві запасних".

"Голос країни 10 сезон" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Романа Сасанчина

Тіна Кароль натиснула кнопку під час так званої крадіжки. З 5 вокалістів вона забрала Романа Сасанчина до своєї команди, відтак вокаліст автоматичнос тав чвертьфіналістом шоу "Голос країни-10".

Потап (Олексій Потапенко) і Настя Каменських – відоме українське подружжя, яке разом активно розвиває свої музичні проєкти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти", а от для Насті Каменських таке шоу стало новинкою у її кар'єрі.

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. У 2019 році він став наставником Оксани Мухи у 9 сезоні проєкту "Голос країни" та отримав з нею перемогу.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проєкт відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2020 році прогримить 10 сезон "Голосу країни", який відкриє для глядачів нових артистів.