Ірина Білик приміряла запальний образ Мадонни у новому кліпі: відео
Українська співачка Ірина Білик порадувала прихильників музичною новинкою. Артистка презентувала яскравий кліп до пісні "Красная помада", в якому приміряла образ легендарної Мадонни.
І в 49 років Ірина Білик з легкістю підтримує образ української попдіви. Вона не боїться експериментувати з іміджем та щоразу дивує прихильників новими перевтіленнями. У кліпі "Красная помада" Ірина Білик наважилась на досить зухвалий образ, який вже встигли порівняти з Мадонною.
Цікаво: Ірина Білик поділилась чуттєвим знімком зі своїм 4-річним сином
Хвилясте волосся, розкішна струнка фігура та провокативне червоне боді у поєднанні з яскравими ботфортами – саме такою можна побачити артистку у новому ролику. Подібний look полюбляє приміряти легендарна Мадонна, на що вже встигли звернути увагу українські меломани.
"Я дивлюся на своїх світових колег, яким вже за 60-70 років, тож у мене все тільки починається!" – зізналась в одному з інтерв'ю Ірина Білик.
Ірина Білик та Мадонна / Фотопорівняння
Не менш зухвалий був і сюжет кліпу. Режисерка Олена Винярська вирішила екранізувати історію складного розриву з бойфрендом. Однак звичайне прощання з колишнім коханим – не для Ірини Білик: у кліпі вона мстить чоловіку за всі образи.
Червона помада – це новий виток у моїй творчості! Присвячую цю пісню своєму ювілею, і буду завжди тільки яскравішою, цікавішою і молодшою!
– зазначила Ірина Білик.
Наразі співачка готується до чималого ювілейного туру. Ірина Білик зізналась, що для рекламної кампанії залучила свого чоловіка – фотографа Аслана Ахмадова. Тому гастролям вже пророкують успіх.
Дивіться кліп Ірини Білик на пісню "Красная помада": відео
Ірина Білик – "Красная помада": текст пісні
Знаешь, не будет прощальных фраз
Знаешь, я даже не разбужу
Я выпиваю горький кофе, здесь в последний раз
Я открываю эту дверь, и просто ухожу
Источник text-pesni.com
Приспів:
Красная помада, и в руке ключи
Провожать меня не надо, мое сердце молчит
Красная помада, будь счастлива дорогой
Не держи меня не надо, я уже не с тобой, ты свободен
Слезы, давно превратились в сон
Больно, но я тебя не сужу
Я отрезаю все пути назад, мой экс король
Я открываю эту дверь и просто, ухожу
Приспів:
Красная помада, и в руке ключи
Провожать меня не надо, мое сердце молчит
Красная помада, будь счастлива дорогой
Не держи меня не надо, я уже не с тобой, ты свободен
Красная помада, красная помада
Красная помада, и в руке ключи
Провожать меня не надо, мое сердце молчит
Красная помада, будь счастлива дорогой
Не держи меня не надо, я уже не с тобой, ты свободен