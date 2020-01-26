Ірина Білик приміряла запальний образ Мадонни у новому кліпі: відео

Українська співачка Ірина Білик порадувала прихильників музичною новинкою. Артистка презентувала яскравий кліп до пісні "Красная помада", в якому приміряла образ легендарної Мадонни.

І в 49 років Ірина Білик з легкістю підтримує образ української попдіви. Вона не боїться експериментувати з іміджем та щоразу дивує прихильників новими перевтіленнями. У кліпі "Красная помада" Ірина Білик наважилась на досить зухвалий образ, який вже встигли порівняти з Мадонною.

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Хвилясте волосся, розкішна струнка фігура та провокативне червоне боді у поєднанні з яскравими ботфортами – саме такою можна побачити артистку у новому ролику. Подібний look полюбляє приміряти легендарна Мадонна, на що вже встигли звернути увагу українські меломани.

"Я дивлюся на своїх світових колег, яким вже за 60-70 років, тож у мене все тільки починається!" – зізналась в одному з інтерв'ю Ірина Білик.



Ірина Білик та Мадонна ​/ Фотопорівняння

Не менш зухвалий був і сюжет кліпу. Режисерка Олена Винярська вирішила екранізувати історію складного розриву з бойфрендом. Однак звичайне прощання з колишнім коханим – не для Ірини Білик: у кліпі вона мстить чоловіку за всі образи.

Червона помада – це новий виток у моїй творчості! Присвячую цю пісню своєму ювілею, і буду завжди тільки яскравішою, цікавішою і молодшою!

– зазначила Ірина Білик.

Наразі співачка готується до чималого ювілейного туру. Ірина Білик зізналась, що для рекламної кампанії залучила свого чоловіка – фотографа Аслана Ахмадова. Тому гастролям вже пророкують успіх.

Дивіться кліп Ірини Білик на пісню "Красная помада": відео

Ірина Білик – "Красная помада": текст пісні

Знаешь, не будет прощальных фраз

Знаешь, я даже не разбужу

Я выпиваю горький кофе, здесь в последний раз

Я открываю эту дверь, и просто ухожу

Источник text-pesni.com

Приспів:

Красная помада, и в руке ключи

Провожать меня не надо, мое сердце молчит

Красная помада, будь счастлива дорогой

Не держи меня не надо, я уже не с тобой, ты свободен

Слезы, давно превратились в сон

Больно, но я тебя не сужу

Я отрезаю все пути назад, мой экс король

Я открываю эту дверь и просто, ухожу

Приспів:

Красная помада, и в руке ключи

Провожать меня не надо, мое сердце молчит

Красная помада, будь счастлива дорогой

Не держи меня не надо, я уже не с тобой, ты свободен

Красная помада, красная помада

Красная помада, и в руке ключи

Провожать меня не надо, мое сердце молчит

Красная помада, будь счастлива дорогой

Не держи меня не надо, я уже не с тобой, ты свободен