Іспанія не прийматиме туристів увесь літній сезон

Туристи, які планували влітку 2020 року відвідати курортні міста Іспанії, змушені будуть перенести цей задум. Країна закрила кордони через пандемію коронавірусу та скасувала пляжний сезон для іноземців.

Цю інформацію DW підтвердили представники Exceltur – провідної організації підприємців, які обслуговують туристичну галузь. За їхніми даними, через пандемію коронавірусу мандрівники зможуть відвідати іспанські пляжі не раніше літа 2021 року.

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Що відомо про закриття Іспанії для іноземних туристів

17 квітня міністр праці Іспанії Іоланда Діас заявила, що уряд не передбачає відкриття туристичного сезону в 2020 році. Водночас влада намагається допомогти людям, які працюють у цій сфері, не залишитись без роботи. Які механізми введуть для цього – наразі невідомо.

Туризм – одна з головних сфер, що впливає на економіку держави. Тільки у 2019 році до Іспанії навідались понад 84 мільйона відпочивальників. Тому експерти наголошують, що збитки через закриття пляжного сезону можуть сягати 90 мільярдів євро.

Наразі іноземцям не рекомендують бронювати путівки до Іспанії та резервувати житло. Причиною стала пандемія коронавірусу, від якої вже померла 177 641 людина. Іспанія входить до антирейтингу країн за кількістю інфікованих COVID-19. Станом на 21 квітня там зафіксовано понад 204 тисячі хворих на коронавірус.



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Для яких туристів буде відкрита Іспанія

Водночас фахівці шукають альтернативні пропозиції, які допоможуть країні пережити кризу та не збанкрутіти. Зокрема, пропонують дозволити іспанцям відвідувати місцеві курорти. Відпочивальники будуть дотримуватись всіх запобіжних заходів у час карантину (мова йде про поїздки у напівпорожніх потягах, зберігання дистанції у ресторанах чи на пляжах).

Окрім цього, місцева влада Канарських островів звернулась з проханням дозволити їм приймати іноземних туристів, оскільки архіпелаг не постраждав від коронавірусу. Однак поки такого дозволу вони не отримали.

Журналісти припускають, що і для іспанців відпочинок на морі буде не по кишені. Ціни можуть суттєво зрости через відсутність туристів та прагнення підприємців хоч якось покрити витрати на утримання готелів чи послуги персоналу.