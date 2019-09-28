Jerry Heil презентувала дебютний альбом: слухати онлайн

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Jerry Heil презентувала дебютний альбом
Jerry Heil презентувала дебютний альбом / Кадр з відео до композиції "Хостел монстрів"

Українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва) представила на ютубканалі свій перший альбом "Я Яна". До альбому увійшли 8 композицій.

До альбому "Я Яна" увійшли пісні:

Дивіться відео: Jerry Heil презентувала іронічний кліп до пісні #ВІЛЬНА КАСА

  1. "Хостел монстрів"
  2. "Білі Кроси"
  3. "Хукабар"
  4. "Кубіки Рубіка"
  5. "Пйана жінка"
  6. "Вільна каса"
  7. "Натверкай"
  8. "Охрана отмєна"

На цифрових майданчиках прем'єра альбому Jerry Heil відбудеться 4 жовтня. Того ж дня в Києві відбудеться перший сольний концерт співачки.

Хто така Jerry Heil? 23-річна зірка українського шоу-бізнесу, що тільки сходить. З 2012 року співачка створювала кавер-композиції на хіти відомих зірок та викладала відео на ютуб. А згодом почала писати і власні пісні. Популярність здобула навесні 2019 року завдяки пісні "Охрана отмєна", яку на сьогодні на ютубі прослухали понад 12 мільйонів разів.

Дивіться відео Jerry Heil на пісню "Пйана жінка":

 

Дивіться відео Jerry Heil на пісню "Кубіки рубіка":

 

Дивіться відео Jerry Heil на пісню "Хукабар":

 

Дивіться відео Jerry Heil на пісню "Хостел монстрів":

Дивіться відео Jerry Heil на пісню "Білі кроси":

 
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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Новини України Музика
Джерело: 24 канал
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