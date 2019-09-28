Jerry Heil презентувала дебютний альбом: слухати онлайн

Українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва) представила на ютубканалі свій перший альбом "Я Яна". До альбому увійшли 8 композицій.

Дивіться відео: Jerry Heil презентувала іронічний кліп до пісні #ВІЛЬНА КАСА

"Хостел монстрів" "Білі Кроси" "Хукабар" "Кубіки Рубіка" "Пйана жінка" "Вільна каса" "Натверкай" "Охрана отмєна"

На цифрових майданчиках прем'єра альбому Jerry Heil відбудеться 4 жовтня. Того ж дня в Києві відбудеться перший сольний концерт співачки.

Хто така Jerry Heil? 23-річна зірка українського шоу-бізнесу, що тільки сходить. З 2012 року співачка створювала кавер-композиції на хіти відомих зірок та викладала відео на ютуб. А згодом почала писати і власні пісні. Популярність здобула навесні 2019 року завдяки пісні "Охрана отмєна", яку на сьогодні на ютубі прослухали понад 12 мільйонів разів.

Дивіться відео Jerry Heil на пісню "Пйана жінка":

Дивіться відео Jerry Heil на пісню "Кубіки рубіка":

Дивіться відео Jerry Heil на пісню "Хукабар":

Дивіться відео Jerry Heil на пісню "Хостел монстрів":

Дивіться відео Jerry Heil на пісню "Білі кроси":