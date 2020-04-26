Кайлі Дженнер засвітила сідниці у напівпрозорій сукні: спокусливі кадри

Наймолодша мільярдерка світу продовжує демонструвати фоловерам, як проводить ізоляцію. Кайлі Дженнер не забуває підкреслювати свою сексуальність навіть вдома. Зірка показала спекотні кадри, на яких позувала у напівпрозорій сукні білого кольору.

Через пандемію коронавірусу Кайлі Дженнер насолоджується відпочинком лише у власному маєтку. Проте навіть у ньому вона знаходить вдалі локації для зйомок та публікує спокусливі фото на особистій сторінці в інстаграмі.

Читайте також Пристрасний поцілунок та еротична поезія: спекотне побачення на шоу "Холостяк 10"

Відсутність світських заходів та червоних доріжок змушує одну з найуспішніших представниць б'юті-індустрії діставати з шафи відверті вбрання, перетворюючи їх на буденні домашні образи. Так, Кайлі Дженнер влаштувала фотосесію на дивані власної вітальні. Перед спалахом камери вона постала в обтислій напівпрозорій сукні довжини міді білого кольору, яка вигідно підкреслила всі плюси її фігури.

Зірка позувала сидячи, що дозволило їй акцентувати на апетитних сідницях та пишному бюсті. Кайлі залишила довге волосся кольору медовий блонд розпущеним, а традиційним ніжним макіяжем виділила очі. Спокусливі лінії тіла Кайлі Дженер вкотре підкорюють фоловерів, які залишили майже 8 мільйонів вподобань під гарячим дописом.



Кайлі Дженнер показала тіло у напівпрозорій сукні / Фото: Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер показала тіло у напівпрозорій сукні / Фото: Instagram / @kyliejenner