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Кайлі Дженнер засвітила сідниці в купальнику: пікантні фото

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Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Наймолодша мільярдерка у світі активно розвиває особистий профіль в інстаграмі. Саме тому її сторінка часто поповнюється новими знімками, на яких знаменитість постає у розкішних образах. Проте цього разу приводом для обговорення прихильників став гарячий кадр, на якому Кайлі постала в купальнику.

Наймолодшій мільярдерці вдалося створити справжній культ бренду Kylie Cosmetics на теренах б'юті-індустрії. Вона спромоглася завоювати звання не лише однієї з найуспішніших бізнесвумен сучасності, а й знаного інфлюенсера в мережі. 

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Аби втримати аудиторію в понад 150 мільйонів користувачів, Кайлі Дженнер вдається до різних методів, проте, судячи з активності прихильників, найбільш вдалий залишається незмінним. Знаменитість поділилася еротичним фото у срібному купальнику з оголеною спиною. Кайлі позувала лежачи на дивані, що дозволило їй засвітити пружні сідниці та стрункі ноги. 

Місцем відпочинку мільярдерки став розкішний курорт поблизу гір з великим басейном, оточеним деревами. Незважаючи на те, що обличчя зірка приховала руками, її приголомшливе тіло дозволило зробити допис популярним серед вибарливих фоловерів, які за кілька годин залишили близько восьми мільйонів вподобань. 

кайлі дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика Кайлі Дженнер
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