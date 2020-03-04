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Кендалл Дженнер похизувалася стрункою фігурою у відвертому бікіні: гарячі фото

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Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Американська модель Кендалл Дженнер давно не радувала шанувальників фотографіями з відпочинку. Зірка вирішила виправляти цю ситуацію і опублікувала серію світлин, на яких зображена у різнокольоровому відвертому бікіні.

Кендалл Дженнер наприкінці минулого року отримала звання найбільш популярної моделі в фешн-індустрії. Вона дефілює подіумами найвідоміших світових брендів, позує в еротичних фотосесіях для глянців та бере участь у різноманітних рекламних кампаніях. Знаменитість вміє вдало поєднувати роботу та відпочинок. Днями на своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала серію кадрів, якою підігріла інтерес до своєї особистості та викликала бурхливі обговорення в мережі.

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Публікація зірки модельного бізнесу менш, ніж за добу набрала майже 9 мільйонів вподобань. Кендалл позує на пляжі, у ванній кімнаті та готельному номері. Одягнена у відвертий купальник яскравих кольорів з геометричним орнаментом. Таке вбрання підкреслює струнку фігуру моделі та гармонійно поєднується з її засмагою. 

На кадрах знаменитість не показує свого обличчя. Її також можна побачити в солом'яній панамі та в чорних сонцезахисних окулярах. Волосся Дженнер переважно зібране у зачіску. На обличчі немає макіяжу, то ж вона продемонструвала природну красу. Модель виглядає неперевершено. 

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер на пляжі / Instagram / @kendalljenner

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер позує у ванній кімнаті / Instagram / @kendalljenner

Кендалл Дженнер
Модель Кендалл Дженнер в готельному номері / Instagram / @kendalljenner

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер у відвертому купальнику / Instagram / @kendalljenner

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Автор: Надія Біленко
Теги: Кендалл Дженнер Еротика LifeStyle
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