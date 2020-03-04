Кендалл Дженнер похизувалася стрункою фігурою у відвертому бікіні: гарячі фото

Американська модель Кендалл Дженнер давно не радувала шанувальників фотографіями з відпочинку. Зірка вирішила виправляти цю ситуацію і опублікувала серію світлин, на яких зображена у різнокольоровому відвертому бікіні.

Кендалл Дженнер наприкінці минулого року отримала звання найбільш популярної моделі в фешн-індустрії. Вона дефілює подіумами найвідоміших світових брендів, позує в еротичних фотосесіях для глянців та бере участь у різноманітних рекламних кампаніях. Знаменитість вміє вдало поєднувати роботу та відпочинок. Днями на своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала серію кадрів, якою підігріла інтерес до своєї особистості та викликала бурхливі обговорення в мережі.

Читайте також: Оголені Кендалл Дженнер, Джастін Бібер та Maluma знялись у рекламі: фото і відео 18+

Публікація зірки модельного бізнесу менш, ніж за добу набрала майже 9 мільйонів вподобань. Кендалл позує на пляжі, у ванній кімнаті та готельному номері. Одягнена у відвертий купальник яскравих кольорів з геометричним орнаментом. Таке вбрання підкреслює струнку фігуру моделі та гармонійно поєднується з її засмагою.

На кадрах знаменитість не показує свого обличчя. Її також можна побачити в солом'яній панамі та в чорних сонцезахисних окулярах. Волосся Дженнер переважно зібране у зачіску. На обличчі немає макіяжу, то ж вона продемонструвала природну красу. Модель виглядає неперевершено.



Кендалл Дженнер на пляжі / Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер позує у ванній кімнаті / Instagram / @kendalljenner



Модель Кендалл Дженнер в готельному номері / Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер у відвертому купальнику / Instagram / @kendalljenner