Леся Нікітюк розсекретила свої параметри та засвітила пишні груди: спекотне фото

Знаменита українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк не втрачає можливості похизуватися своєю красою. Дівчина розповіла про свої параметри.

Леся Нікітюк любить ділитися світлинами у своєму фотоблогу та відповідати на питання шанувальників. На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала пост, в якому розсекретила параметри свого тіла.

Читайте також: Леся Нікітюк випустила першу сольну пісню "Ями"

Лесі постійно кажуть, що вона дуже висока. Блогерці це набридло і вона вирішила один раз повідомити всім про свій об'єм, зріст та вагу.

Кожен день, мінімум 1 або навіть 2 рази, протягом всього мого життя мені кажуть одну і ту ж фразу: "Ого! Ви така висока." Серйозно? Це перше, що приходить в голову кожному зустрічному! Погано? Ні, це непогано, тільки я це чую кожен Божий день! Давайте раз і назавжди я ще раз нагадаю всьому світу свої параметри, коли мене зустрінете, то будете в курсі,

– написала в публікації ведуча.

За словами Нікітюк її зріст становить 180 см, розмір ноги – 40-41, довжина ноги від стегна – 110 см, талія – 68 см, стегна – 100 см, об'єм грудей – 90 см. Вага ведучої дорівнює 66 кілограмів.



Спокуслива Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Пропонуємо переглянути серію світлин, на яких Леся демонструє свою струнку та привабливу фігуру.



Леся Нікітюк у вечірньому образі / Instagram / @lesia_nikituk



Запальна Леся Нікітюк на зйомках / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк демонструє елегантний образ в Парижі / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк показала струнку фігуру на пляжі / Instagram / @lesia_nikituk



Телеведуча Леся Нікітюк на відпочинку / Instagram / @lesia_nikituk