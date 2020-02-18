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Леся Нікітюк розсекретила свої параметри та засвітила пишні груди: спекотне фото

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Ведуча Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Знаменита українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк не втрачає можливості похизуватися своєю красою. Дівчина розповіла про свої параметри.

Леся Нікітюк любить ділитися світлинами у своєму фотоблогу та відповідати на питання шанувальників. На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала пост, в якому розсекретила параметри свого тіла.

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Лесі постійно кажуть, що вона дуже висока. Блогерці це набридло і вона вирішила один раз повідомити всім про свій об'єм, зріст та вагу.

Кожен день, мінімум 1 або навіть 2 рази, протягом всього мого життя мені кажуть одну і ту ж фразу: "Ого! Ви така висока." Серйозно? Це перше, що приходить в голову кожному зустрічному! Погано? Ні, це непогано, тільки я це чую кожен Божий день! Давайте раз і назавжди я ще раз нагадаю всьому світу свої параметри, коли мене зустрінете, то будете в курсі,
– написала в публікації ведуча.

За словами Нікітюк її зріст становить 180 см, розмір ноги – 40-41, довжина ноги від стегна – 110 см, талія – 68 см, стегна – 100 см, об'єм грудей – 90 см. Вага ведучої дорівнює 66 кілограмів.

Леся Нікітюк
Спокуслива Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Пропонуємо переглянути серію світлин, на яких Леся демонструє свою струнку та привабливу фігуру.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк у вечірньому образі / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Запальна Леся Нікітюк на зйомках / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк демонструє елегантний образ в Парижі / Instagram / @lesia_nikituk
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк показала струнку фігуру на пляжі / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Телеведуча Леся Нікітюк на відпочинку / Instagram / @lesia_nikituk

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Леся Нікітюк
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