MARUV розкрила вимоги договору для участі у Євробаченні-2019

Співачка MARUV, яка перемогла у фіналі національного відбору на Євробачення-2019, оприлюднила вимоги договору від Національної телекомпанії для її участі у співочому конкурсі.

Вона наголосила, що договір повинен бути підписаний до обіду 25 лютого.

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За словами MARUV, вона готова взяти на себе всі витрати на участь в Міжнародному конкурсі.

Вимоги договору для співачки на Євробаченні-2019:

• MARUV заборонена будь-яка імпровізація на сцені без затвердження Національної телекомпанії України (НТКУ). Наприклад, неузгоджений шпагат призведе до штрафу в 2 мільйони гривень.

• Вона має терміново передати авторські прав на пісню, що належать світовому лейблу Warner Music (про ці права було відомо до початку конкурсу).

• Співачка повинна чітко виконувати будь-які вимоги і вказівки НТКУ. (Теоретично, її можуть змусити танцювати на Дні народження у якогось віце-прем'єра, а в разі відмови – дискваліфікують і зобов'яжуть знову виплатити штраф у 2 мільйони гривень. До того ж, вона муситиме компенсувати НТКУ).

• MARUV забороно спілкуватися з журналістами без узгодження з НТКУ. (Хоча це повністю порушує свободу слова і права людини).

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У разі порушення одного з пунктів співачка буде зобов'язана сплатити штраф – 2 мільйони гривень і компенсувати збитки ще на невизначену суму.

Натомість від НТКУ MARUV нічого не отримає: ні фінансової підтримки, ні допомоги в організації поїздки, ні, тим більше, міжнародної промо підтримки. Вона навіть сама повинна оформити собі візу.

НТКУ зобов'язана лише давати співачці підказки щодо правил проведення конкурсу та дозволити взяти з собою для підтримки 10 осіб за свій рахунок.

Я відчуваю тиск. І бачу явні спроби змусити мене відмовитися представляти свою країну на міжнародному конкурсі Євробачення-2019. Я прошу вашої підтримки, підтримки преси та незалежних журналістів, які не готові виконувати чиєсь замовлення,

– додала MARUV.

Співачка також заявила, що готова відмовитися від виступів в Росії заради участі у пісенному конкурсі.

Чому виник скандал навколо участі MARUV на Євробаченні-2019 від України?У фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV здобула перемогу і виборола право представляти Україну на Міжнародному конкурсі. За результатами голосування глядачів та журі конкурсу, вона отримала 11 балів. Проте чимало українців виступили проти того, аби артистка їхала на конкурс. Причиною жорсткої критики стало те, що MARUV продовжує гастролювати Росією. Сама дівчина переконує, що виступами на території країни-агресора сприяти "миру між країнами".



При цьому Maruv заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. Maruv додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".