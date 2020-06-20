20 червня голлівудська акторка Ніколь Кідман святкує 53-ій день народження. Мільйони глядачів знають її завдяки проникливим драмам та елегантним образам. Однак є у творчості Ніколь Кідман і еротичні фільми, які приголомшують відвертістю.

З нагоди особливої дати журналісти 24 каналу вирішили пригадати найсексуальніші ролі зіркової іменинниці. Добірка увібрала 5 стрічок, які розбурхали світ відвертістю та інколи змушують сумніватись, чи справді перед нами елегантна Ніколь Кідман.

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"Із широко заплющеними очима" (1999)

Якщо мова йде про сексуальні ролі Ніколь Кідман, перше, що спадає на думку – "Із широко заплющеними очима". Еротичний трилер став одним з найпровокативніших в історії кіно та навіть за 21 рік після прем'єри може розбурхати мережу. І, звісно, це заслуга головних акторів стрічки – Ніколь Кідман і Тома Круза.



Том Круз і Ніколь Кідман / Фото IMDb

Фільм розповідає про подружню пара, яка, здається, має все. Однак одного вечора Еліс зізнається чоловікові про свої сексуальні фантазії. Засліплений ревнощами, Білл Гарфорд вирушає до нічного елітного клубу, де панує розпуста та оргії. Цей похід змінює все життя головних героїв.

Дивіться трейлер до фільму "Із широко заплющеними очима": відео 18+

Глядачі побачать у стрічці ефектні роздягання Ніколь Кідман та пікантні сцени з Томом Крузом.



Ніколь Кідман оголилась у фільмі / Фото Moviestape

"Заплямована репутація" (2003)

У цій стрічці Ніколь Кідман отримала не менш спекотну роль. Акторка закрутила роман з героєм, якого зіграв Ентоні Гопкінс, та неодноразово поставала у кадрі повністю голою.

Дивіться фрагмент фільму "Заплямована репутація": відео 18+

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За сюжетом, немолодий професор Коулмен Сілк зустрічається з прибиральницею Фонією. Рудоволоса красуня одразу ж закохує в себе чоловіка. Тоді й стаються дивні події, які можуть розкрити секрет чоловіка, який він приховує від своїх рідних понад 50 років.



Еротична сцена з Ніколь Кідман / Фото VideoCelebs

"Народження" (2004)

Провокативні сцени з Ніколь Кідман можна побачити і в заплутаному детективі "Народження". Там акторка зіграла жінку, яка знайшла свою другу половинку. Однак одного дня її коханий йде на пробіжку та помирає на вулиці. Тому головній героїні Анні потрібно навчитись жити без Шона.



Оголена Ніколь Кідман у фільмі "Народження" / Фото CMA

Та минає час і в житті жінки з'являється хлопчик, який є реінкарнацією її чоловіка.

Дивіться трейлер до фільму "Народження": відео

"Готова на все" (1993)

Заплутана історія хірурга Джедда Гілла давно підкорила глядачів. Фільм, який вийшов на екран у 1993 році, наповнений інтригами та еротичними сценами. Джедд виявляється ловеласом і не відмовляє в інтимі ані своїй дружині, яку зіграла Ніколь Кідман, ані іншим жінкам.



Ніколь Кідман в інтимній сцені / Фото IMDb

Проте романи головного героя можуть обернутись у неприємності. На успішного лікаря Джедда очікує чимало несподіваних подій, які не зможуть передбачити глядачі.

Дивіться фрагмент фільму "Готова на все": відео

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"Біллі Батгейт" (1991)

Ніколь Кідман зіграла кохану дівчину головного героя і в кримінальній драмі "Біллі Батгейт". Спокуслива та небезпечна красуня з легкістю підкорила молодого хлопця, який працює на мафіозі Голландця та готується стати його наступником.



Сексуальна Ніколь Кідман / Фото Zorg

Однак у спокусливої парочки є одна проблема: Дрю є обраницею безжального гангстера Голландця.

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