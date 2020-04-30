24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Оля Полякова зробила сексуальне фото у ванній кімнаті: 18+

- Читать новость на русском
Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Популярна українська співачка Оля Полякова і на карантині знаходить час, щоб вести свій блог в мережі. 30 квітня артистка показала сексуальне фото, зроблене у ванній кімнаті свого маєтку.

Звабливий кадр з'явився на інстаграм-сторінці Олі Полякової та одразу ж розбурхав мережу. "Королева ночі" позувала у чорній майці, яку підібрала вверх, та ультракоротких шортах білого кольору. У такому образі Оля Полякова оголила бездоганний прес та стрункі ноги. Ще більшої сексуальності фото додавали відсутність бюстгальтера на зірці та її оголені груди. 

Дивіться також: Оля Цибульська засвітила груди у звабливому корсеті: фото

"Ось так за допомогою млинців, піц, пасок і щоденних тренувань можна виглядати! Давайте зі мною", – підписала фото Оля Полякова. 

Оля Полякова на спокусливому фото
Оля Полякова на спокусливому фото / Instagram / @polyakovamusic

Відомо, що кожного дня Оля Полякова влаштовує для прихильників онлайн-тренерування. Вправи артистка виконує під наглядом свого особистого тренера та публікує все у мережі. 

Дивіться одне з останніх тренувань Олі Полякової: відео 

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України Еротика LifeStyle Новини LifeStyle Оля Полякова
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Герої шоу "Холостяк": життя після проєкту
29 квітня , 19:59 Герої шоу "Холостяк": життя після проєкту
Христина Кобак
Романтичні фільми про танці, які надихають
29 квітня , 16:33 Романтичні фільми про танці, які надихають
Юлія Михайлова