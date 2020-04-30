Оля Полякова зробила сексуальне фото у ванній кімнаті: 18+

Популярна українська співачка Оля Полякова і на карантині знаходить час, щоб вести свій блог в мережі. 30 квітня артистка показала сексуальне фото, зроблене у ванній кімнаті свого маєтку.

Звабливий кадр з'явився на інстаграм-сторінці Олі Полякової та одразу ж розбурхав мережу. "Королева ночі" позувала у чорній майці, яку підібрала вверх, та ультракоротких шортах білого кольору. У такому образі Оля Полякова оголила бездоганний прес та стрункі ноги. Ще більшої сексуальності фото додавали відсутність бюстгальтера на зірці та її оголені груди.

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"Ось так за допомогою млинців, піц, пасок і щоденних тренувань можна виглядати! Давайте зі мною", – підписала фото Оля Полякова.



Оля Полякова на спокусливому фото / Instagram / @polyakovamusic

Відомо, що кожного дня Оля Полякова влаштовує для прихильників онлайн-тренерування. Вправи артистка виконує під наглядом свого особистого тренера та публікує все у мережі.

Дивіться одне з останніх тренувань Олі Полякової: відео