"Останні дні Мерилін Монро": ВВС випустить драматичний серіал про актрису

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ВВС випустить драматичний серіал про Мерилін Монро
ВВС випустить драматичний серіал про Мерилін Монро / Instagram / @marilynmonroe

Компанія BBC взялася за зйомки драматичного серіалу про культову актрису і співачку Мерилін Монро. Проект матиме назву The Last Days of Marilyn Monroe ("Останні дні Мерилін Монро"). Також у серіалі відкриють чимало таємниць про стосунки Мерилін Монро з екс-президентом США Джоном Ф. Кеннеді.

Попри свою знаменитість у всьому світі, Мерилін Монро досі залишається нерозгаданим персонажем для багатьох, хто нею захоплюється. Про її важку долю говорять чимало зірок та письменників, які знайомі з її біографією. Однак незабаром познайомитися ближче з життям культової особистості зможуть всі охочі. ВВС приступає до зйомок драматичного серіалу. Про це компанія повідомила на своєму онлайн-сайті.

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Автори проекту The Last Days of Marilyn Monroe ("Останні дні Мерилін Монро") мають намір розповісти в кінострічці про життя актриси в Голлівуді, про її відносини з екс-президентом США Джоном Ф. Кеннеді та його братом Робертом Кеннеді, а також про співпрацю з босами кіноіндустрії тих часів.

У крісло сценариста сів Ден Сефтон, а в основу серіалу ляже книга Кіта Бедмана The Final Years of Marilyn Monroe: The Shocking True Story ("Останні роки Мерилін Монро: шокуюча справжня історія").

Хто з актрис матиме честь зіграти зірку у новій сенсаційній кінострічці поки невідомо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marilyn Monroe (@marilynmonroe)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Мерилін Монро Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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