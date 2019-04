"Останні дні Мерилін Монро": ВВС випустить драматичний серіал про актрису

Компанія BBC взялася за зйомки драматичного серіалу про культову актрису і співачку Мерилін Монро. Проект матиме назву The Last Days of Marilyn Monroe ("Останні дні Мерилін Монро"). Також у серіалі відкриють чимало таємниць про стосунки Мерилін Монро з екс-президентом США Джоном Ф. Кеннеді.

Попри свою знаменитість у всьому світі, Мерилін Монро досі залишається нерозгаданим персонажем для багатьох, хто нею захоплюється. Про її важку долю говорять чимало зірок та письменників, які знайомі з її біографією. Однак незабаром познайомитися ближче з життям культової особистості зможуть всі охочі. ВВС приступає до зйомок драматичного серіалу. Про це компанія повідомила на своєму онлайн-сайті. Читайте також: Кубинська акторка зіграє Мерилін Монро у новому біографічному фільмі від Netflix: фото Автори проекту The Last Days of Marilyn Monroe ("Останні дні Мерилін Монро") мають намір розповісти в кінострічці про життя актриси в Голлівуді, про її відносини з екс-президентом США Джоном Ф. Кеннеді та його братом Робертом Кеннеді, а також про співпрацю з босами кіноіндустрії тих часів. У крісло сценариста сів Ден Сефтон, а в основу серіалу ляже книга Кіта Бедмана The Final Years of Marilyn Monroe: The Shocking True Story ("Останні роки Мерилін Монро: шокуюча справжня історія"). Хто з актрис матиме честь зіграти зірку у новій сенсаційній кінострічці поки невідомо. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Marilyn Monroe (@marilynmonroe) 25 Гру 2018 р. о 10:51 PST