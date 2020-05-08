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Pianoбой випустив студійний альбом з еротичною обкладинкою: фото 18+

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Pianoбой випустив студійний альбом "Заброшка"
Pianoбой випустив студійний альбом "Заброшка" / Instagram / @pianoboy_official

Знаменитий український співак та композитор Дмитро Шуров (Pianoбой) приголомшив прихильників новою роботою. Артист презентував альбом "Заброшка", прикрасивши обкладинку оголеним фото.

Знімок та анонс студійної платівки Pianoбой розмістив на інстаграм-сторінці. На фото Дмитро Шуров постав повністю голим посеред музичної студії, наповненої різними інструментами. 

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Відомо, що до платівки "Заброшка" увійшли 9 музичних композицій. За словами Дмитра Шурова, він працював над ними упродовж квітня, коли перебував на самоізоляції. Тому обкладинка альбому є символічною. 

"В альбомі тільки живі інструменти, а все, що звучить, є на обкладинці. Музика живе у проміжках між звуками. Вона відкриває таємні двері до справжнього себе", – розповів Дмитро Шуров.

Слухайте новий альбом Pianoбой:

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Еротика Музика
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