Pianoбой випустив студійний альбом з еротичною обкладинкою: фото 18+

Знаменитий український співак та композитор Дмитро Шуров (Pianoбой) приголомшив прихильників новою роботою. Артист презентував альбом "Заброшка", прикрасивши обкладинку оголеним фото.

Знімок та анонс студійної платівки Pianoбой розмістив на інстаграм-сторінці. На фото Дмитро Шуров постав повністю голим посеред музичної студії, наповненої різними інструментами.

Слухайте також: Гурт Go_A презентував оновлений трек Solovey, який мав зазвучати на Євробаченні-2020

Відомо, що до платівки "Заброшка" увійшли 9 музичних композицій. За словами Дмитра Шурова, він працював над ними упродовж квітня, коли перебував на самоізоляції. Тому обкладинка альбому є символічною.

"В альбомі тільки живі інструменти, а все, що звучить, є на обкладинці. Музика живе у проміжках між звуками. Вона відкриває таємні двері до справжнього себе", – розповів Дмитро Шуров.

Слухайте новий альбом Pianoбой: