Пишнотіла модель Іскра Лоуренс вагітна: перші фото зірки

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Модель Іскра Лоуренс вагітна
Модель Іскра Лоуренс вагітна / Instagram / @iskra

Одна з найвідоміших моделей plus-size Іскра Лоуренс вагітна первістком. Батьком дитини став її бойфренд Філіп Пейн.

Відповідними знімками Іскра Лоуренс поділилась на офіційній інстаграм-сторінці. Майбутня матуся одягнула приталену сукню, щоб всі її прихильники побачили маленький округлий живіт. Манекенниця не стримувала свого щастя та із задоволенням позувала поряд з коханим, тримаючи у руці тест на вагітність з позитивним результатом. 

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Це вже не просто ми вдвох. Незабаром ми будемо справжньою родиною... Я була шокована, коли побачила ці дві смужки та дізналась, що у нас з Філіпом народиться дитина. Зараз ми перебуваємо на 17 тижні і 3 днях вагітності!... Не можу повірити, що я нарешті розповідаю всьому жахливому світу нашу казкову новину,
– поділилась Іскра Лоуренс. 

Окрім цього, манекенниця зізналась, що із задоволенням поділиться з прихильниками переживаннями та лайфхаками під час вагітності. Іскра Лоуренс не приховує, що в захваті від майбутнього материнства. Водночас вона публічно вирішила підтримати тих жінок, в яких діагностували безпліддя. На допомогу їм пишнотіла модель пожертвувала 10 тисяч доларів. Це буде не єдиний переказ коштів: упродовж всієї вагітності Іскра Лоуренс, її родичі та друзі планують переказувати гроші у благодійний фонд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Philip Payne (@philipapayne)

Як відомо, британська модель Іскра Лоуренс познайомилась із музичним продюсером Філіпом Пейном у 2018 році. Тоді манекенниця була запрошеною гостею на вечірці та знімала пряму трансляцію для свого блогу. У відео Іскра назвала Філіпа привабливим, тому він підійшов із нею знайомитись. Вже за місяць пара здійснила перший публічний вихід. І хоч Іскра Лоуренс та Філіп Пейн ще не одружились, їхніми стосунками вже захоплюються мільйони прихильників. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Мода Зіркові мами
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