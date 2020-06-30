Американський актор та режисер Карл Райнер помер вчора, 29 червня. Йому було 98 років. Смерть настала з природних причин.

Зірка фільму "Одинадцять друзів Оушена" Карл Райнер помер у своєму будинку в Беверлі-Гіллз в ніч на 29 червня. Смерть настала з природних причин, зважаючи на вік актора та режисера, який здобув голлівудську славу за десятиліття зйомок. Про втрату інформує видання Variety.

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Про смерть Карла Райнера повідомила його помічниця. Успішний син знаменитого батька Роб Райнер публічно відреагував на його смерть, опублікувавши щемливий допис на особистій сторінці в твіттері.

"Минулої ночі мій батько помер. Коли я це пишу, моє серце болить. Він був моїм провідним світлом", – написав 73-річний Роб Райнер.

Last night my dad passed away. As I write this my heart is hurting. He was my guiding light. — Rob Reiner (@robreiner) June 30, 2020

Що відомо про Карла Райнера?

Популярний голлівудський актор розпочав свою кар'єру у 50-х роках, зігравши у кількох мюзиклах на Бродвеї, а згодом заявив про себе завдяки телешоу. Згодом він створив власний ситком "Шоу Діка Ван Дайка" – The Dick Van Dyke Show, який за п'ять сезонів здобув шалену популярність.

Карл Райнер дев'ять разів ставав лауреатом премії "Еммі", саме комедійний ситком приніс йому п'ять номінацій. Він зняв 18 фільмів як режисер, а успішна кар'єра кіноактора Стіва Мартіна розпочалася саме з його картин.

Фільмографія Карла Райнера?

"Одинадцять друзів Оушена" (роль Соула Блума)

"Дванадцять друзів Оушена"

"Тринадцять друзів Оушена"

"Два з половиною чоловіки"

"Красуні в Клівленді"

Карл Райнер подарував світові такі комедійні фільми: