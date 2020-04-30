Померла Ніна Кірсо: біографія та найвідоміші пісні зірки
Сьогодні, 30 квітня, померла солістка гурту "Фристайл" Ніна Кірсо. Її смерть настала після майже двох років коми, спричиненої інсультом. Що відомо про життя виконавиці та яким був її творчий шлях, читайте у новині LifeStyle 24.
Солістка колективу "Фристайл" померла у віці 56 років. Про смерть Ніни Кірсо повідомила її сестра Алла, опублікувавши прощальний допис у фейсбуці. З червня 2018 року зірка перебувала в комі, а її стан лише погіршувався. Сайт 24 каналу пропонує ознайомитися з біографією знаменитості та найкращими хітами.
До теми Померла Ніна Кірсо – солістка гурту "Фристайл"
Біографія Ніни Кірсо
Майбутня зірка радянської естради народилася 4 серпня 1963 року в Полтаві. Любов до музики у неї від батьків, які активно долучалися до творчості, співали та грали на музичних інструментах. Попри те, що Ніна Крісо закінчила музичну школу за класом фортепіано та співала у хорі, вона не стала обирати творчу професію. Вона вступила до інституту та здобула освіту інженера, паралельно займаючись музикою.
Першою сходинкою Ніни Кірсо в музичній індустрії став колектив "Олімпія", керівником якого був Анатолій Розанов. Після перших успішних виступів 1988 року гурт взяв іншу назву "Фристайл", з якою й підкорив серця мільйонів меломанів. Перший альбом "Получите" музиканти записали в рідній Полтаві.
Пік популярності "Фристайл" припав на буремні 90-ті. 2005 року гурт випустив альбом-збірку "Капелька. Любимые песни", а 2014 року колектив записав останній альбом "Юбилейный 10". Ніна залишалася єдиною дівчиною у чоловічому колективі, який й допоміг їй побудувати сім'ю з продюсером та композитором Анатолієм Розановим.
Гурт "Фристайл" / Фото: Instagram / @ninakirso
На час їхнього знайомства, у Анатолія Розанова уже була сім'я і донька від першого шлюбу. Артистка радо прийняла дівчинку у новій сім'ї, а вже у 1998 році подарувала чоловікові сина Максима, який згодом почав з'являтися на сцені з батьками. Нині хлопець виховує дівчаток-двійнят.
Ніна Кірсо з чоловіком / Фото з відкритих джерел
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Фристайл – Капелька: дивіться відео онлайн
Фристайл – С днем рождения, мама: дивіться відео онлайн