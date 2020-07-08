До Дня Конституції президент Володимир Зеленський вшанував заслуги зірок українського шоу-бізнесу. 7 липня відбулась церемонія нагородження Потапа, Ірини Білик, Маші Єфросиніної, Тіни Кароль та Арсена Мірзояна, які встигли похизуватися державними відзнаками.

27 червня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння державних нагород – орденів та почесних звань – понад 200 українцям. Серед них опинилися й зірки першого ешелону вітчизняного шоу-бізнесу, які давно здобули визнання публіки. Почесна церемонія вручення відзнак відбулась вчора, 7 липня. 24 канал пропонує дізнатися, як це було.

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Звання "Заслужений артист України" отримали репер та продюсер Потап і співак Арсен Мірзоян. Для знакового дня вони одягнули чорні класичні костюми й темні сорочки, дотримуючись ділового стилю. Улюбленці мільйонів дотрималися карантинних обмежень й не забули про захисні маски.

В інстаграм-профілі Потап зізнався, що як артист він цілком реалізувався, адже має армію відданих прихильників, є продюсером найуспішніших проєктів та автором беззаперечних хітів, а улюблена справа приносить йому гідний прибуток. Проте, як з'ясувалось, він ще з дитинства мріяв, щоб артиста хіп-хоп жанру нагородили державною відзнакою.

Натомість Арсем Мірзоян також показав державну нагороду "Заслужений артист України" в інстаграмі й лаконічно написав: "Тримаю фасон! Дякую". Його дружина Тоня Матвієнко підтримала коханого та прокоментувала: "Ти великий молодець. Мій найкращий у світі".

Арсем Мірзоян отримав звання "Заслужений артист України" / Фото: Офіс Президента України Арсем Мірзоян отримав звання "Заслужений артист України" / Фото: Офіс Президента України Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Am (@arsen_mirzoian) 7 Июл 2020 в 3:55 PDT

Співачок Тіну Кароль та Ірину Білик нагородили орденами княгині Ольги ІІІ ступеня, який вручають жінок за визначні заслуги в різних сферах суспільної діяльності, включаючи культуру і доброчинність. Ірина Білик для заходу обрала чорну сукню довжини максі з яскравим квітковим принтом та масивні босоніжки на танкетці. Насичений макіяж, легка укладка та численні аксесуари завершили її look.

Новим досягненням зірка поділилася в інстаграмі й подякувала шанувальникам і команді, які допомогли їй отримати державну відзнаку: "Неймовірно світлий день і нагорода для мене та видатних людей України. Раділа за колег і всіх, хто був присутній у залі. Ще раз моя подяка прихильникам, моїй команді і рідним", – написала Білик.

Тіна Кароль для нагородження орденом княгині Ольги ІІІ ступеня обрала діловий аутфіт чорного кольору, який складався з сукні мідідовжини прямого крою та жакета із золотистими ґудзиками. Образ завершили босоніжками на підборах та золоті прикраси.

Ведуча Маша Єфросиніна отримала орден "За заслуги" ІІІ ступеня. На офіційному заході вона постала у вкорочених штанах кремового кольору з високою талією та широким поясом, які доповнила шовковою персиковою сорочкою. Вона завершила look туфлями-мюлі з леопардовим принтом, які стали вдалою родзинкою, та лаконічними ланцюжками на шиї.

В інстаграм-дописі Маша Єфросиніна зізналась, що ця державна відзнака за громадську та соціальну діяльність стала для неї несподіванкою. Вона завжди мріяла отримати телепремію за власне шоу й активно вдосконалювалася. Проте її благодійна діяльність поза телебаченням була покликом душі з вдячності за народну любов, тому ведуча не розраховувалася, що вона буде оцінена як заслуга державного рівня.