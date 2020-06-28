До Дня Конституції президент Володимир Зеленський нагородив званнями та орденами успішних артистів українського шоу-бізнесу. Музиканти Потап та Арсен Мірзоян удостоєні званнями "Заслужений артист України", а співачки Тіна Кароль та Ірина Білик – орденами княгині Ольги ІІІ ступеня.

Державні нагороди Президент України присвоїв артистам вчора, 27 червня, напередодні Дня Конституції. На почесні звання та ордени зірки відреагували на сторінках соціальних мереж. 24 канал пропонує дізнатися, які емоції викликали в знаменитих і впливових діячів вітчизняного шоу-бізнесу високі відзнаки.

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Тіна Кароль

Знаменита співачка та суддя вокальних шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня. Народна артистка публічно подякувала за нагороду в інстаграм-сторіс й привітала своїх зіркових колег.

Вдячна! Ціную кожну нагороду, особливо таку почесну! Вітаю колег! Миру та здоров'я,

– висловилась Тіна Кароль.



Тіна Кароль відреагувала на державну нагороду / Фото Instagram Stories / @tina_karol

Ірина Білик

Українська співачка вже має звання Заслуженої та Народної артистки України. Колекція її державних нагород поповнилась орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. З цієї нагоди на особистій сторінці в інстаграмі Ірина Білик опублікувала фото в образі княгині й зізналася, що удостоєна почесної відзнаки завдяки любові та підтримці своїх шанувальників.

"Мені дуже приємно бути нагородженою орденом княгині Ольги ІІІ ступеня саме в День Конституції! Я дуже вдячна всім, хто любить мою творчість. Це наша спільна нагорода. Зі святом вас, друзі", – написала співачка.

Потап

Звання "Заслужений артист України" стало першим у скарбничці державних нагород Потапа. Якщо репер досі жодним чином не прокоментував відзнаку, то його зіркова дружина Настя Каменських вже встигла зворушливо привітати успішного чоловіка. Співачка опублікувала спільне фото з Потапом та зізналася, що на це звання він заслуговує, як ніхто інший.

"А мого генія сьогодні нагородили званням "Заслужений артист України"! Вітаю тебе моє сонечко! Ти заслуговуєш, як ніхто", – чуттєво написала Настя Каменських.