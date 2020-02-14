Пристрасна Тіна Кароль приголомшила спокусливою світлиною в білизні: пікантне фото

Відома українська виконавиця Тіна Кароль незмінно вражає мережу звабливими образами. В День святого Валентина вона поширила привабливий кадр, на якому позує у вишуканій нижній білизні.

Народна артистка України, тренерка десятого сезону шоу "Голос країни" Тіна Кароль не боїться експериментувати зі стилем та публікувати фото у відвертих образах. На своїй сторінці в інстаграмі зірка поділилися надзвичайно пристрасним знімком.

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Тіна Кароль позує на фоні сірої кімнати в еротичній позі та з заплющеними очима. Українська попдіва одягнута в красиву нижню білизну бежевого кольору, які ефектно підкреслює спокусливі форми співачки.

На ногах у Тіни бордовий педикюр, а на руках – нюдовий манікюр. Волосся вкладене у вже звичні для неї голлівудські локони. Ніжний макіяж, з акцентом на очах, гармонійно доповнює образ Кароль.



Пікантний образ Тіни Кароль / Instagram / @tina_karol

Пропонуємо переглянути добірку відвертих образів української улюблениці.



Спокуслива Тіна Кароль в чорному бікіні / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль у зеленій атласній сукні / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль позує у чорній сукні та колготах / Instagram / @tina_karol



Приваблива Тіна Кароль у "домашньому" светрі / Instagram / @tina_karol



Ефектний образ: чорний жакет, штани та бюстгалтер / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль: незвичне вбрання та заворожуючий погляд / Instagram / @tina_karol