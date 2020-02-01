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Ріанна похизувалася сексуальною фігурою: спекотне фото

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Співачка Ріанна / Instagram / @badgalriri

Відома барбадоська співачка та дизайнерка Ріанна часто публікує у своєму фотоблозі сексуальні світлини. Зірка демонструє свої спокусливі форми та екстраваганті образи.

Зіркові красуні полюбляють оголюватися для глянців та рекламних кампаній, публікувати спекотні фото в мережі. Днями співачка Ріанна поділилася черговим гарячим знімком на своїй сторінці в інстаграмі.

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На фото, оприлюдненому артисткою, вона зображена із ліловим каре. Серед аксесуарів обрала сяюче кольє, сережки, браслети та каблучки. Яскравий образ виконавиця приміряла для реклами весняної колекції власного бренду білизни SAVAGE X FENTY.

Зірка позує сидячи на колінах у спідній білизні та панчохах. Там чином Ріанна похизувалася своїми апетитними сідницями.

Ріанна
Співачка Ріанна / Instagram / @badgalriri

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Ріанна
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