Ріанна похизувалася сексуальною фігурою: спекотне фото

Відома барбадоська співачка та дизайнерка Ріанна часто публікує у своєму фотоблозі сексуальні світлини. Зірка демонструє свої спокусливі форми та екстраваганті образи.

Зіркові красуні полюбляють оголюватися для глянців та рекламних кампаній, публікувати спекотні фото в мережі. Днями співачка Ріанна поділилася черговим гарячим знімком на своїй сторінці в інстаграмі.

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На фото, оприлюдненому артисткою, вона зображена із ліловим каре. Серед аксесуарів обрала сяюче кольє, сережки, браслети та каблучки. Яскравий образ виконавиця приміряла для реклами весняної колекції власного бренду білизни SAVAGE X FENTY.

Зірка позує сидячи на колінах у спідній білизні та панчохах. Там чином Ріанна похизувалася своїми апетитними сідницями.



Співачка Ріанна / Instagram / @badgalriri