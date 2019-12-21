21 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
21 декабря в народе чтят память Анфисы Римской. По поверью, в этот день всем девушкам надо заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Рекомендуется это делать в уединении.
Именины 21 декабря празднуют: Анфиса, Виктория, Кирилл.
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Народные приметы на 21 декабря
– Если 21 декабря птицы под крышей прячутся – ждите метель.
– Синицы с самого утра чирикают – примета к тому, что ночью ударит мороз.
– Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.
– Снегопад предвещает дождливое лето.
– Началась метель – летом будет много осадков.
Что можно делать 21 декабря
1. В этот день нужно молиться Анфисе Римской, которая помогает найти в себе силы во время испытаний, решить конфликтные ситуации с руководством, защитить дом от пожаров и других бедствий.
Советы, как провести 21 декабря
2. Чтобы защитить себя от негатива, на запястье надо завязать шелковую нить.
3. Уделите свое время медитациям и духовным практикам. Они улучшат ваше самочувствие.
4. Если незамужняя девушка планирует в следующем году гулять свадьбу, именно с этого дня ей следует начинать готовиться к празднованиям и начать вышивать свадебный рушник.
5. Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.
6. Выбросьте все свои старые вещи. Таким образом вы попрощаетесь с прошлым и откроете путь в счастливое будущее.
Что нельзя делать 21 декабря
1 . Постарайтесь ни с кем не ссориться и не входить в конфликты, ведь в этот день вашему недругу вас легче всего сглазить.
2. Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.