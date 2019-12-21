21 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

21 декабря в народе чтят память Анфисы Римской. По поверью, в этот день всем девушкам надо заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Рекомендуется это делать в уединении.

Именины 21 декабря празднуют: Анфиса, Виктория, Кирилл.

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Народные приметы на 21 декабря

– Если 21 декабря птицы под крышей прячутся – ждите метель.

– Синицы с самого утра чирикают – примета к тому, что ночью ударит мороз.

– Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.

– Снегопад предвещает дождливое лето.

– Началась метель – летом будет много осадков.

Что можно делать 21 декабря

1. В этот день нужно молиться Анфисе Римской, которая помогает найти в себе силы во время испытаний, решить конфликтные ситуации с руководством, защитить дом от пожаров и других бедствий.



Советы, как провести 21 декабря

2. Чтобы защитить себя от негатива, на запястье надо завязать шелковую нить.

3. Уделите свое время медитациям и духовным практикам. Они улучшат ваше самочувствие.

4. Если незамужняя девушка планирует в следующем году гулять свадьбу, именно с этого дня ей следует начинать готовиться к празднованиям и начать вышивать свадебный рушник.

5. Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.

6. Выбросьте все свои старые вещи. Таким образом вы попрощаетесь с прошлым и откроете путь в счастливое будущее.

Что нельзя делать 21 декабря

1 . Постарайтесь ни с кем не ссориться и не входить в конфликты, ведь в этот день вашему недругу вас легче всего сглазить.

2. Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.