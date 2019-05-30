30 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 мая 2019 года – день Евдокии Свистунки и Андроника. В этот день окучивали картофель и звали дожди. Что нельзя делать в этот день, а что наоборот желательно, читайте в нашей статье.

Именины сегодня празднуют: Адриан, Афанасий, Давид, Евдокия, Ефросинья, Степан, Юния.

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Народные приметы на 30 мая

Какая погода на Евдокию, таким будет и все лето;

Если молодой месяц на дождливую Евдокию – лето будет мокрым;

А если дует северный ветер – к холодному лету.

Что можно делать 30 мая

В этот день принято возиться в огороде, а также незамужним девушкам призвать свою судьбу на вечерницах.

Что нельзя делать 30 мая

Нужно быть очень осторожным: не поднимать вещей под дверью и на перекрестках, не принимать подарков, а вечером нельзя еще и печь хлеб.