Появился первый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде": видео

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Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды в Голливуде"
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды в Голливуде" / IMDb

Одной из самых ожидаемых премьер 2019 года является фильм режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Кинокартина рассказывает о событиях, которые происходили в Лос-Анджелесе в 1969 году. В главных ролях взрывной ленты – Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби. О премьере, которая уже не за горами, свидетельствует первый опубликованный трейлер.

Первый трейлер к фильму "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) появился на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures Entertainment. Лента, над сценарием которой Квентин Тарантино работал в течение пяти лет, увидит свет в июле 2019 года.

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В центре сюжета Лос-Анджелес 1969-го года. Все внимание приковано к сектанту Чарльзу Мэнсону, который убил Шэрон Тейт, беременную жену известного режиссера (ее играет Марго Робби, – LifeStyle 24). А Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо играют роли свидетелей этого ужасного события.

Смотреть трейлер к фильму "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood): видео

Смотреть украинский трейлер к фильму "Однажды в Голливуде": видео​

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кино Голливуд Леонардо Ди Каприо Брэд Питт
Источник: LifeStyle 24
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