Появился первый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде": видео

Одной из самых ожидаемых премьер 2019 года является фильм режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Кинокартина рассказывает о событиях, которые происходили в Лос-Анджелесе в 1969 году. В главных ролях взрывной ленты – Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби. О премьере, которая уже не за горами, свидетельствует первый опубликованный трейлер.

Первый трейлер к фильму "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) появился на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures Entertainment. Лента, над сценарием которой Квентин Тарантино работал в течение пяти лет, увидит свет в июле 2019 года.

Читайте также: Как выглядят первые постеры фильма "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

В центре сюжета Лос-Анджелес 1969-го года. Все внимание приковано к сектанту Чарльзу Мэнсону, который убил Шэрон Тейт, беременную жену известного режиссера (ее играет Марго Робби, – LifeStyle 24). А Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо играют роли свидетелей этого ужасного события.

Смотреть трейлер к фильму "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood): видео

Смотреть украинский трейлер к фильму "Однажды в Голливуде": видео​