Тина Кунаки засветила упругие ягодицы в бикини: горячее фото

22-летняя жена французского Венсана Касселя актриса Тина Кунаки взбудоражила воображение многих поклонников в сети новым горячим снимком

Соблазнительное пляжное фото модель опубликовала на своей странице в инстаграме. На нем молодая мама позирует на пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро.

Жена Венсана Касселя одета лишь в белые плавки со шнуровками, которые подчеркнули упругие ягодицы девушки. Добавим, что Тина Кунаки не стесняется сниматься обнаженной и откровенно демонстрировать свою фигуру. Свой снимок звезда решила не подписывать, а восторженные поклонники написали много комплиментов в комментариях.



Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Накануне Тина Кунаки показала фотографии с благотворительного вечера AEM Association Children of the World for Rwanda Aln в Париже, для кого она подготовила роскошный образ. Модель подчеркнула стройную фигуру блестящим платьем голубого цвета. Такой вариант может идеально подходить для празднования Нового года.