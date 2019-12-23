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Тина Кунаки засветила упругие ягодицы в бикини: горячее фото

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Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

22-летняя жена французского Венсана Касселя актриса Тина Кунаки взбудоражила воображение многих поклонников в сети новым горячим снимком

Соблазнительное пляжное фото модель опубликовала на своей странице в инстаграме. На нем молодая мама позирует на пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро.

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Жена Венсана Касселя одета лишь в белые плавки со шнуровками, которые подчеркнули упругие ягодицы девушки. Добавим, что Тина Кунаки не стесняется сниматься обнаженной и откровенно демонстрировать свою фигуру. Свой снимок звезда решила не подписывать, а восторженные поклонники написали много комплиментов в комментариях.

Тіна Кунакі
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Накануне Тина Кунаки показала фотографии с благотворительного вечера AEM Association Children of the World for Rwanda Aln в Париже, для кого она подготовила роскошный образ. Модель подчеркнула стройную фигуру блестящим платьем голубого цвета. Такой вариант может идеально подходить для празднования Нового года.

 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Мода Тина Кунаки
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