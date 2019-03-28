Том Круз запретил экс-жене Николь Кидман приходить на свадьбу сына

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Николь Кидман и Том Круз
Николь Кидман и Том Круз / gettyimages.com

Сын голливудской актрисы Николь Кидман 24-летний Коннор Круз собирается жениться. Однако его матери на свадьбе не будет, ведь бывший муж актрисы Том Круз категорически запретил приглашать Николь.

Как известно, Николь Кидман, будучи в браке с Томом Крузом с 1990 года, усыновила двоих детей – сына Коннора Энтони и дочь Изабеллу. Впоследствии в 2001 году Кидман и Круз развелись. Как сообщает издание Radar Online, сейчас Том совсем не желает знаться с экс-женой и порвал все их отношения.

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Так, сын Коннор намерен жениться на итальянке по имени Сильвия, которая является последовательницей саентологии. Добавим, что сам Том Круз и двое приемных детей Конор и Изабелла также являются сторонниками этого учения.

Поэтому сын получил полное одобрение от отца Тома и уже началась подготовка к свадьбе.

Том запретил приглашать Николь. И его слово – закон. Коннор, который боится перед отцом, подчинился,
– сообщает источник.

коннор круз
Коннор Круз / Getty Images

Ранее Кидман заявляла, что поддерживает выбор детей – быть саентологами.

"Они взрослые, способны принимать решения самостоятельно. Они сделали свой выбор – быть саентологами. Моя задача как матери – только любить их. Независимо от того, чем занимается ребенок, он должен знать, что я люблю его и всегда открыта", – отметила Николь Кидман.

Что такое саентология?
Это новое религиозное движение, основанное в США. Впервые оно возникло в 1950-ых годах. Сама религия, которую основал писатель Рон Хаббард, включает в себя философию и технику духовного совершенствования. Учение, написанное литератором, имеет сторонников в 100 странах мира и считается самым конфликтным.

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Теги: Голливуд Новости LifeStyle LifeStyle Звездные мамы Скандал Николь Кидман
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