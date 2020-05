The Guardian назвал 30 лучших фильмов года: в рейтинг вошла украинская лента

Престижное издание The Guardian представило собственный рейтинг фильмов 2020 года, которые можно с легкостью назвать лучшими. Каким скандалом отметился список и киноленты которые попали в него – узнавайте в материале.

Рейтинг журналисты The Guardian опубликовали 12 мая. Согласно описанию, эксперты издания оценивали только те фильмы, которые вышли в британский прокат в 2019-2020 году. В рейтинг вошли новинки разных жанров и стран. В частности, в списке можно увидеть оскароносные ленты "Паразиты" и "1917", украинскую "Цену правды" и скандальный "ДАУ".

30 лучших фильмов по версии The Guardian

1. "1917"

Кинолента показывает события Первой мировой войны. Двое британских солдат Шофилд и Блейк должны пересечь территорию, которую контролируют враги. По приказу, военные должны передать важное сообщение союзникам. Но враг уже ждет наступления, поэтому главные герои должны поторопиться.

Смотрите трейлер к фильму "1917": видео

2. "Неограненные драгоценности" (Uncut Gems)

Главный герой этой киноленты – владелец ювелирного салона и дилер Говард Ратнер. Он сталкивается с серьезными неприятностями и, пока не стало поздно, должен принять жесткое решение.



"Неограненные драгоценности" / The Sun

3. "Будь естественным" (Be Natural)

Это документальная кинолента о первой в истории женщине-режиссере – Элис ги-Бланше. Здесь становление киноиндустрии и съемки первых фильмов переплетаются с трогательной историей самой героини.



Документальный фильм "Будь естественным" / The Guardian

4. "Волны" (Waves)

В центре киноленты "Волны" – обычная американская семья, которую возглавляет достаточно строгий отец. Он после смерти жены воспитывает двух детей-подростков с новой избранницей. Однако не все так гладко: каждый из представителей семьи имеет немалые проблемы, которые вот-вот станут известными всем.

Смотрите трейлер к фильму "Волны": видео

5. "Дитя погоды" (Weathering With You)

Аниме, которое рассказывает про старшеклассника Ходока Миросиму. Парень сбегает из дома в Токио и выживает только благодаря помощи Кейсуке Суги. Она дает школьнику работу в своем издании. И все беседы журналистов сводятся к поискам девушки, которая умеет управлять погодой. И, оказывается, Ходока мог уже ее встретить.

Смотрите трейлер к фильму "Дитя погоды": видео

6. "История Дэвида Копперфилда" (The Personal History of David Copperfield)

Пожалуй, всем знакомо имя Дэвида Копперфилда. Кинолента Армандо Ианнуччи расскажет зрителям историю успеха фокусника, которая началась в Лондоне. Дэвид прошел непростой путь от никому ненужного ребенка-сироты до человека, которым увлекается весь мир.

Смотрите трейлер к фильму "История Дэвида Копперфилда": видео

7. " Прекрасный день по соседству " (A Beautiful Day in the Neighbourhood)

Журналист Ллойд за свою работу уже получил немало наград. Он циничен и не верит в существование доброты. И однажды его направляют писать статью про Фреда Роджерса, который десятилетиями ведет шоу для детей. Пытаясь найти в герое публикации недостатки, он все больше познает его историю.

Смотрите трейлер к фильму "Прекрасный день по соседству": видео

8. "Кстати о деревьях" (Talking About Trees)

Это документальный фильм о силе кино. По сюжету, в Судане хотят открыть кинотеатр под открытым небом. Однако в стремлении улучшить жизнь людей авторы этой затеи сталкиваются с цензурой и бюрократией.



"Кстати о деревьях" / Кадр из фильма

9. "Маяк" (The Lighthouse)

Фильм рассказывает о событиях XIX века, когда Эраима Винслоу отправляют на изолированный остров. По контракту, мужчина должен ухаживать за маяком. Однако там уже есть смотритель Томас Вейк.



Фильм "Маяк" / Официальный постер

10. " Гарет Джонс " (Mr Jones)

Десятку лучших фильмов, по версии The Guardian, закрыла украинская кинолента "Гарет Джонс". Исторический фильм рассказывает про журналиста Гарета Джонса, который хочет взять интервью у Сталина. Он имеет информацию о голодоморе, поэтому стремится раскрыть правду о терроре. Не получив ответов, журналист отправляется сам в Украину, чтобы увидеть все собственными глазами. Однако какой будет цена этой правды?

Смотрите трейлер к фильму "Гарет Джонс": видео

В рейтинг также вошли:

11. "Паразиты" (Parasite)

12. "Темные воды" (Dark Waters)

13. "Портрет девушки в огне" (Portrait of a Lady on Fire)

14. "Подлинная история банды Келли" (True History of the Kelly Gang)

15. "Бабочка-белянка" (Sulphur and White)

16. "Виталина Варела" (Vitalina Varela)

17. "Идеальный кандидат" (The Perfect Candidate)

18. "Domains"

19. "А потом мы танцевали" (And Then We Danced)

20. "Бакурау" (Bacurau)

21. "Мисс Плохое поведение" (Misbehaviour)

22. "Правда" (The Truth)

23. " Вивариум "(Vivarium)

24. "Та, которой не было" (Who You Think I Am)

25. "Папа, сдохни"

26. "История Beastie Boys" (Beastie Boys Story)

27. "Цирк Книги" (Circus of Books)

28. "Моффи" (Moffie)

29. "ДАУ. Наташа" (DAU. Natasha)

30. "Ассистентка" (The Assistant)