Незважаючи на геніальні винаходи мільярдера Ілона Маска, його особисте життя постійно обростає новими плітками та подробицями. Колишній чоловік Ембер Герд – Джонні Депп, який звинувачував актрису у зраді з винахідником, поділився новими інтимними подробицями коханців.

Вже протягом останніх кількох років скандал між експодружжям – Деппом та Герд – не вщухає. Жінка тривалий час звинувачувала його у домашньому насильстві, в той час як актор подавав зустрічні позиви щодо наклепу на нього. Також Джонні Депп оприлюднював в мережі відеоролики, які фіксували позашлюбні стосунки Ембер зі знаменитим інженером Ілоном Маском.

Цікаво Ембер Герд намагалася підставити Джонні Деппа, змовившись з подругою-трансгендером: деталі

Тепер же Депп у своєму позові додав цікаву деталь, яка спантеличила усіх фанатів. За його словами, ще до розлучення з Ембер у неї був секс утрьох, в якому брали участь вона, Ілон Маск та знаменита британська модель-бісексуалка Кара Делевінь. Таку інформацію він отримав начебто від близької подруги Ембер Герд. Про це повідомили у The Daily Mail. За його словами, сталось це наприкінці 2016 року в пентгаусі актора у Лос-Анджелесі.

Кіноактор вже подав документ з вимогою, що Ілон Маск передав будь-які листування чи розмови з Герд, які вони мали з моменту непорозуміння у стосунках Депп та Герд у травні 2016 року. "Кара також може бути змушена дати свідчення – будь-яка сторона. Це безперечно можливо. В цьому випадку може статися майже все", – повідомив інсайдер видання.

Кандидат на Оскар, 57 років, уже подав документи з вимогою, щоб Маск і актор Джеймс Франко передавали будь-які повідомлення, електронні листи або розмови, які вони мали з Херд, під час їх розколу в травні 2016 року.

Що відомо про розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд?

Варто додати, що сама ж Ембер Герд офіційно оголосила про свій роман з Маском лише після новин про розлучення. Однак Депп переконаний і має докази, що все відбувалось ще під час їхнього шлюбу. Нагадаємо, що актори зіграли весілля у 2015 році, а вже через півтори роки Ембер подала на розлучення, звинувативши його у домашньому насильстві. Тривалий час у Голлівуді вірили заявам акторки, але після того, як Депп взяв справу у свої руки, він надав чимало доказів у зворотньому – що вона сама неодноразово піднімала на нього руку, а всі побої на собі сфабрикувала. Нещодавно четверо адвокатів Герд відмовились захищати у суді її сторону, назвавши це "дорогою логістикою для актриси в час карантину". Хоча західні журналісти переконані, що Ембер бреше, тому не хочуть псувати свою репутацію її справою. Якщо Ембер Герд програє, то їй загрожує 12 років тюремного ув'язнення.