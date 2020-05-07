Сексапільна Кім Кардашян показала пишні груди в крихітному топі: відверте фото

Американська блогерка та світська левиця Кім Кардашян навіть у домашній ізоляції демонструє відмінні стрункі форми та результати гарячих фотосесій. На новій світлині Кім похизувалась пишними грудьми, які ледь вмістились у її топі.

Схоже, зіркова матуся відпочила від важких буднів з дітьми, тимчасово залишивши їх на свого чоловіка Каньє Веста, та вже готова приступити до роботи, повідомляє 24 канал. Нещодавно вона показала кадри з еротичної фотосесії, де позувала на березі океану у жовтому суцільному купальнику, а також у костюмі з принтом змії.

Гаряче Кім Кардашян показала апетитні форми у білизні: сексуальні знімки

На новій світлині в інстаграмі з власної гардеробної зірка одягнена лише у білий топ на бретелях та, ймовірно, у бікіні, яких не видно через ракурс фото. Своє довге і густе волосся зірка розпустила перекинула на правий бік, а нюдовий макіяж завершив її образ. Головною "родзинкою" фото стали груди зірки, які вона гордо продемонструвала перед мільйонною аудиторією, а також стрункі ноги.

"Доброго обіду", – побажала своїм шанувальникам Кім Кардашян, які засипали її захопливими коментарями.



Сексапільна Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian