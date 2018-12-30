Топ-5 новорічних фільмів для всієї сім'ї: підбірка Маші Єфросиніної

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Новий рік 2019: 5 фільмів від Маші єфросиніної
Новий рік 2019: 5 фільмів від Маші єфросиніної / detector.media

Перед зимовими святами всі родини збираються в одній домівці, щоб відзначити Новий рік та Різдво. Телеведуча та акторка Маша Єфросиніна склала свою підбірку фільмів, які можна подивитися всією сім'єю та неодмінно створять чудово атмосферу перед святами.

Щороку список новорічних фільмів поповнюється новими роботами. Однак є такі кінострічки, які завжди хочеться переглядати перед Новим роком. Щоб урізноманітнити кіносеанси "Сам удома" та "Іронії долі", телеведуча Маша Єфросиніна порадила 5 комедій, які неодмінно створять атмосферу свята в помешканні. 

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"Чи знайомий вам стан, коли від олів'є трохи пупок вилазить, а шампанське танцює з вашим мозком в булькаюче танго? Якщо знайоме, то ви точно погодитеся, що в цьому стані, що триває приблизно з 1 по 7 січня, єдине, чим спантеличується мозок-танцюрист, це "яке кіно подивитися з сім'єю?" – з гумором написала Маша Єфросиніна, додавши список улюблених фільмів. 

"Реальна любов" (Love Actually)

Це неймовірно романтична та кумедна історія головних героїв, яка трапляється на новорічні свята. На саме Різдво розповіді 9 персонажів приголомшливо переплітається.

"Кожна історія розказана настільки по-доброму, але при цьому дуже проникливо, що я рекомендую переглянути "Реальну любов" ще раз", – зазначила Маша Єфросиніна. 

Дивіться трейлер до фільму "Реальна любов" (відео):

"За бортом" (Overboard)

Ця кінострічка має два варіанти – 1987 та 2018 року. У новому фільмі мільярдера грає чоловік, а от в попередній версії – жінка. Багатійка, яка має власну розкішну яхту, зупиняється в невеликому містечку, бо її судно треба терміново поремонтувати. Шукаючи на палубі каблучку, вона випадково падає за борт та від травм втрачає пам'ять. Щоб покарати норовливу гостю, тесля вирішує розповісти мільярдерці, що вона його дружина та мама 4 дітей.

Дивіться трейлер комедії "За бортом" (2018): відео 

"Пригоди S Миколая" 

Для всіх, хто не вірить в українське кіно, Маша Єфросиніна приготувала особливий фільм – "Пригоди S Миколая". У новорічній комедії зірка зіграла одну з головних ролей. За сюжетом, діти виявляють, що до їх будинку прийшов злодій. Вони вирішують не звертатись за допомогою до батьків, а самі прагнуть врятувати Різдво. 

Дивіться трейлер до "Пригоди S Миколая" (відео):

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"Відпочинок за обміном" (Holiday)

Романтична історія двох успішних жінок, які вирішують на свята помінятись житлом, стала однією з найпопулярніших. Новорічну комедію з Камерон Діаз, Джудом Лоу, Кейт Вінслет та Джеком Блеком мільйони кіноманів визнали найкращою. 

Дивіться трейлер до фільму "Відпочинок за обміном" (відео):

"Балто" (Balto)

Єдиним мультфільмом зі списку Маші Єфросиніної є "Балто". За сюжетом, напіввовк і напівсобака живе на околиці містечка в Алясці. Його всі зневажають через таке незвичне походження. Раптово у містечку починається епідемія, а послана упряжка з вакциною пропала дорогою до населеного пункту. На допомогу людям приходить Балто, який вирушає на пошуки вакцини. 

Дивіться трейлер до мультфільму "Балто" (відео):

 

Повний випуск відеоблогу Маші Єфросиніної: дивіться відео

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Новорічні свята Кіно Маша Єфросиніна Поради
Джерело: 24 Канал
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