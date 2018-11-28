У мене був досвід спілкування з "барбі", – Микола Тищенко про особисте життя

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Микола Тищенко
Микола Тищенко / Instagram / @nikolaytyshchenko

Український ресторатор і телеведучий Микола Тищенко, який одружений з Аллою Барановською, яка на 22 роки молодша за нього, розповів про секрет свого щасливого шлюбу.

Про це Микола розповів в інтерв'ю виданню Viva.

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За словами Тищенка, життя з Аллою проходить чудово і за роки у них практично не було жодної сварки.

"Принципових розбіжностей у нас немає, тому живемо ми, як то кажуть, душа в душу. Думаю, секрет успіху криється в єдності протиріч. Ми дуже схожі одне на одного і одночасно дуже різні. Однаково цілеспрямовані люди зі схожими поглядами на життя, на досягнення професійних успіхів, результатів... У нас стерті гендерні ролі. Є просто дві людини, які справді люблять і поважають позицію і думки одне одного. Жінки – це ж не кухарки, прибиральниці, домробітниці, породіллі, коханки, стриптизерки, а особистості, думки і бажання яких ми, чоловіки, повинні поважати, і іноді навіть потурати їм на правах сильного, на правах захисника", – зазначив телеведучий.

Однак на початку стосунків Микола Тищенко не був впевнений, що справа дійде до одруження. За словами Алли, "перші два роки він її не слухав і не сприймав, виною – минулі шлюби".

Коли ми почали зустрічатися, я був впевнений, що одруження для мене вже справа пройдена і мені з цим все, в принципі, зрозуміло. Тим більше у мене був досить великий досвід спілкування з "барбі" і залишилася оскомина на їхні поради. Але Алла не була черговою лялькою. І я щасливий, що помилявся з приводу шлюбу,
– заявив Микола.

 

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові романи
Джерело: Lifestyle
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