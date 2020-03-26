У топі і прозорій спідниці: Леся Нікітюк розбурхала мережу сексуальним фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк вкотре розбурхала мережу. Зірка показала сексуальне прозоре вбрання, яке підкреслило її струнку фігуру.

Знімок з'явився на офіційній інстаграм-сторінці телеведучої. Леся Нікітюк звабливо позувала, хизуючись своїми формами у світлому топі та спідниці з великим розрізом. Сексуальності кадру додавала зачіска з ефектом мокрого волосся та прозорі вставки на вбранні.

Спекотно: Оля Цибульська показала фігуру у мереживному боді

Вже у дописі телезірка вирішила пожартувати з нещодавньої події. Лесі Нікітюк, як і кільком іншим вітчизняним артистам, зателефонував соліст гурту 30 Seconds To Mars Джаред Лето. 12 днів він перебував на медитації в пустелі, тому днями дізнався про пандемію коронавірусу. Своїм дзвінком до блогерів Джаред Лето хотів звернутись до прихильників, аби ті дотримувались порад ВООЗ та залишались на карантині.

Однак Леся Нікітюк не була готова до розмови з кумиром. Вона розгубилась та сказала: "Ти подзвонив мені, дурачок. Треба терміново розпустити волосся. Чому я не нафарбована?" Сексуальним фото Леся Нікітюк показала, як готується до наступної бесіди з Джаредом Лето та відмітила артиста на знімку.

Одягнулась, намалювалась… Поки не дзвонив, – з гумором написала вона.

Дивіться, як Джаред Лето подзвонив Лесі Нікітюк: емоційне відео