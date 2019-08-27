Успіння Пресвятої Богородиці 2019: традиції та прикмети українців

Успіння Пресвятої Богородиці святкують в Україні 28 серпня. За переказами, в цей день апостоли, які проповідували в різних країнах, зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатись і здійснити поховання Діви Марії, матері Спасителя Ісуса Христа.

Католицька церква святкує Успіння Богоматері (Assumption of Mary) 15 серпня.

Читайте також: Успіння Пресвятої Богородиці: чого не можна робити

Свято Успіння Богородиці збігається з кінцем Успенського посту, який вважається строгим.

Тому, хто дотримувався посту два тижні, можна починати харчуватися різноманітною їжею. Але, якщо ж Успіння Богородиці потрапляє на середу або п'ятницю, то треба зачекати ще один день.

У цей день віряни йдуть до церкви, щоб вшанувати пам'ять про Пресвяту Богородицю. Люди просять допомоги та заступництва у Пресвятої Богородиці.

Народні прикмети на Успіння Пресвятої Богородиці

Після Успіння починається бабине літо, яке триватиме весь вересень. У давнину казали: "Успіння проводжай, а осінь зустрічай".

Якщо у цей день з'явилася веселка на небі – осінь буде теплою. А гарна погода на свято – Бабине літо буде прохолодним.

Багато павутини символізує, що зима буде морозною і малосніжною.

У цей період українці завершують жнива: у полях на Успіння залишали останній сніп, а в церкву приносили насіння і колосся різних хлібів для освячення.

Після свята Успіння в лісах починали збирати гриби та горіхи і запасалися їх на зиму.

Про що просять на Успіння Богородиці

На Першу Пречисту віряни йдуть до церкви та просять у Богородиці допомоги і заступництва. Перед іконою Пресвятої Богородиці також моляться:

про позбавлення від страху перед фізичною смертю;

при хворобах;

зміцнення християнської віри.

Молитва до Пресвятої Богородиці

Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою.

Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь.



Під Твою Милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди,

але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословена.



Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому,

щоб спас задля Тебе душі наші.

Читайте також: Горіховий Спас: українські традиції та прикмети