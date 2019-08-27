Успіння Пресвятої Богородиці 2019: традиції та прикмети українців
Успіння Пресвятої Богородиці святкують в Україні 28 серпня. За переказами, в цей день апостоли, які проповідували в різних країнах, зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатись і здійснити поховання Діви Марії, матері Спасителя Ісуса Христа.
Католицька церква святкує Успіння Богоматері (Assumption of Mary) 15 серпня.
Читайте також: Успіння Пресвятої Богородиці: чого не можна робити
Свято Успіння Богородиці збігається з кінцем Успенського посту, який вважається строгим.
Тому, хто дотримувався посту два тижні, можна починати харчуватися різноманітною їжею. Але, якщо ж Успіння Богородиці потрапляє на середу або п'ятницю, то треба зачекати ще один день.
У цей день віряни йдуть до церкви, щоб вшанувати пам'ять про Пресвяту Богородицю. Люди просять допомоги та заступництва у Пресвятої Богородиці.
Народні прикмети на Успіння Пресвятої Богородиці
Після Успіння починається бабине літо, яке триватиме весь вересень. У давнину казали: "Успіння проводжай, а осінь зустрічай".
Якщо у цей день з'явилася веселка на небі – осінь буде теплою. А гарна погода на свято – Бабине літо буде прохолодним.
Багато павутини символізує, що зима буде морозною і малосніжною.
У цей період українці завершують жнива: у полях на Успіння залишали останній сніп, а в церкву приносили насіння і колосся різних хлібів для освячення.
Після свята Успіння в лісах починали збирати гриби та горіхи і запасалися їх на зиму.
Про що просять на Успіння Богородиці
На Першу Пречисту віряни йдуть до церкви та просять у Богородиці допомоги і заступництва. Перед іконою Пресвятої Богородиці також моляться:
- про позбавлення від страху перед фізичною смертю;
- при хворобах;
- зміцнення християнської віри.
Молитва до Пресвятої Богородиці
Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою.
Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь.
Під Твою Милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди,
але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословена.
Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому,
щоб спас задля Тебе душі наші.
Читайте також: Горіховий Спас: українські традиції та прикмети