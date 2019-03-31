В ОАЕ зникла картина Леонардо да Вінчі "Спаситель світу", – ЗМІ

Журналісти The New York Times звернулися до співробітників музею "Лувр в Абу-Дабі" з питанням про місцезнаходження знаменитої картини Леонардо да Вінчі "Спаситель світу". Однак робітники музею заявили, що їм нічого невідомо про це.

Як припускає видання The New York Times, картину, авторство якої приписується Леонардо да Вінчі і датується приблизно 1506-1513 роками, загубили.

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Відомо, що роботу представили на експозиції ще у вересні 2018 року в філії Лувра в Абу-Дабі. Як зазначили у джерелі, керівництво музею не змогло встановити, де зараз перебуває "Спаситель світу". Офіційно про зникнення картини поки не заявлено.

У 2019 році паризький Лувр планував представити полотно на масштабній виставці, присвяченій 500-річчю від дня смерті Леонардо да Вінчі. Видання посилається на коментар професора Інституту витончених мистецтв Нью-Йоркського університету Діани Модестін, яка працювала над реставрацією "Спаситель світу", про те, що навряд чи вони зможуть колись побачити цю картину знову.



Картина "Спаситель світу"