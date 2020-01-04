Вагітна модель Іскра Лоуренс повністю оголилась: фото і відео 18+

У США стало своєрідним трендом демонструвати оголені фото під час вагітності. Слідом за пишнотілою моделлю Ешлі Грем такі ж фото опублікувала її колега Іскра Лоуренс.

Запальна білявка, яка невдовзі вперше стане мамою, позувала перед камерою без будь-якого вбрання. Свої груди вагітна Іскра Лоуренс прикрила руками. А от інші інтимні частини тіла приховали від громадськості помічники фотографа, які тримали білу тканину перед пишнотілою моделлю.

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Вже у дописі Іскра Лоуренс пояснила, чому наважилась на таку провокативну зйомку. За словами моделі, її тіло щодня змінюється під час вагітності, що вона й хоче зафільмувати. Ймовірно, після народження первістка прихильники зірки зможуть побачити, як Іскра Лоуренс виглядала на кожному етапі виношування дитини. А поки щомісяця вона накопичує інтимні кадри, якими залюбки ділиться з підписниками блогу.

Фільмували мій 6 місяць вагітності. Я хотіла поділитися моєю історією, адже розповідь кожної жінки, яка очікує на появу дитини, унікальна. Моє тіло кардинально змінюється і це так вражає,

– пояснила Іскра Лоуренс.

Вперше про вагітність Іскри Лоуренс світ дізнався на початку листопада 2019 року. Тоді модель заявила, що з музичним продюсером Філіпом Пейном очікує на появу первістка.

Із батьком своєї майбутньої дитини вона познайомилась у 2018 році. Тоді манекенниця була запрошеною гостею на вечірці та знімала пряму трансляцію для свого блогу. У відео Іскра назвала Філіпа привабливим, тому він підійшов із нею знайомитись. Вже за місяць пара здійснила перший публічний вихід. І хоч Іскра Лоуренс та Філіп Пейн ще не одружились, їхніми стосунками вже захоплюються мільйони прихильників.