Я перестала жити мріями, – Анджеліна Джолі розповіла про материнство

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі не припиняє дивувати громадськість все новими деталями особистого життя. Днями зірка зізналась, що не є бездоганною мамою та прийняла це.

Анджеліна Джолі стала одним із дописувачів журналу Time. У час пандемії коронавірусу акторка пише чимало есе з роздумами про благодійність, життя чи материнство. Остання стаття була присвячена шістьом дітям Анджеліни Джолі, з якими вона живе у розкішному маєтку Лос-Анджелеса.

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За словами акторки, саме під час карантину кожній жінці варто усвідомити, що бути ідеальною мамою – неможливо.

"Зараз, в розпал цієї пандемії, я думаю про всі матерях та батьків, які перебувають з дітьми вдома. Всі сподіваються на те, що вони зможуть зробити все правильно, відповісти на всі потреби і залишатися спокійними і позитивними. Але є одна річ, яка мені допомогла, – розуміння того, що це неможливо", – зазначила Анджеліна Джолі.

Та і цієї бездоганності не потребують нащадки, в чому переконана зірка. Акторка зізналась, що головне для її дітей – це чесність у спілкуванні з батьками.



Анджеліна Джолі з дітьми / Getty Images

Згадала Анджеліна Джолі і про рішення всиновити перших дітей. Меддокса вона з Бредом Піттом забрала з дитбудинку у 2002 році. Згодом пара всиновила ще двох дітей – Пакса і Захару. Окрім цього, в Джолі і Пітта є троє біологічних нащадків: 13-річна Шайло і 11-річні двійнята Вів'єн і Нокс.

"Я пам'ятаю своє рішення стати батьком. Зовсім не важко було любити, присвятити себе комусь і чомусь більшому, ніж моє життя. Що було важко – це знати, що відтепер я повинна бути єдиною, хто буде стежити за тим, щоб все було добре", – згадала Анджеліна Джолі.

Акторка вирішила не приховувати: коли готувалась всиновити першу дитину, вона і гадки не мала, як за нею доглядати. Тому все Анджеліні Джолі довелось вчитись поступово – від приготування їжі до надання допомоги.

Я усвідомила, що перестала жити мріями. Замість цього я стала готова до будь-якого повороту, щоб я змогла відповісти на будь-яку потребу. Це був новий навик, який потрібно було придбати,

– додала вона.