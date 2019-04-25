Якщо не було б телефонів: цікавий фотопроект, з якого "стерли" всі гаджети

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З проекту "Видалений"
З проекту "Видалений" / ericpickersgill.com

Американський фотограф Ерік Пікерсджіл зробив масштабний фотопроект-дослідження про життя людини у симбіозі зі смартфонами.

У серії робіт під назвою "Видалений" фотограф показав, як виглядає наше життя, якщо гаджети просто стерти. Пікерсджіл натякає, що картина лишається доволі сумною: пристрої, які начебто мали наближати нас до інших людей і сприяти спілкуванню, стали причиною нашої соціальної ізольованості. 

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З проекту "Видалений"

Митець розповів, що на ідею до створення такого проекту його наштовхнула сцена, яку він побачив у кафе, пише Big Picture. Батько і дві дочки сиділи за столом кожний у своєму телефоні "у справах". У цей час мама мовчки дивилася у вікно. Фотографа це зачепило, і він вирішив підняти проблему на загал. 


З проекту "Видалений"

Пікерсджіл робив знімки людей в повсякденному житті, а потім за допомогою цифрових хитрощів "відбирав" у них гаджети. 


З проекту "Видалений"


З проекту "Видалений"


З проекту "Видалений"


З проекту "Видалений"


З проекту "Видалений"


З проекту "Видалений"

Всі фото – Eric Pickersgill

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle
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