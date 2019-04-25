Якщо не було б телефонів: цікавий фотопроект, з якого "стерли" всі гаджети

Американський фотограф Ерік Пікерсджіл зробив масштабний фотопроект-дослідження про життя людини у симбіозі зі смартфонами.

У серії робіт під назвою "Видалений" фотограф показав, як виглядає наше життя, якщо гаджети просто стерти. Пікерсджіл натякає, що картина лишається доволі сумною: пристрої, які начебто мали наближати нас до інших людей і сприяти спілкуванню, стали причиною нашої соціальної ізольованості.

Читайте також: Там, де зустрічаються миті та пам'ять: 17 фото про ритм великих міст



З проекту "Видалений"

Митець розповів, що на ідею до створення такого проекту його наштовхнула сцена, яку він побачив у кафе, пише Big Picture. Батько і дві дочки сиділи за столом кожний у своєму телефоні "у справах". У цей час мама мовчки дивилася у вікно. Фотографа це зачепило, і він вирішив підняти проблему на загал.



З проекту "Видалений"

Пікерсджіл робив знімки людей в повсякденному житті, а потім за допомогою цифрових хитрощів "відбирав" у них гаджети.



З проекту "Видалений"



З проекту "Видалений"



З проекту "Видалений"



З проекту "Видалений"



З проекту "Видалений"



З проекту "Видалений"

Всі фото – Eric Pickersgill