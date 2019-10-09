Євробачення-2020: у Бельгії та Іспанії представили перших учасників вокального конкурсу

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Євробачення-2020: перші учасники конкурсу
Євробачення-2020: перші учасники конкурсу / www.rtve.es

Хоч до популярного вокального конкурсу Євробачення-2020 залишається понад 7 місяців, деякі країни вже знають імена артистів, які поїдуть до Нідерландів боротись за головний кубок шоу. Так, в Іспанії та Бельгії розсекретили інформацію щодо учасників міжнародного проєкту.

Згідно з офіційними даними, організатори пісенного конкурсу двох країн вирішили не проводити національного відбору. Відтак у Бельгії та Іспанії одразу ж оголосили імена артистів, які приєднаються до Євробачення-2020. Ними стали гурт Hooverphonic та співак Блас Канто

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Відомо, що Іспанія входить до так званої "Великої п'ятірки", тому її представник не боротиметься за місце у фіналі Євробачення-2020, а автоматично потрапить у список вокалістів головного шоу. Тому виступ запального артиста Бласа Канто глядачі зможуть побачити у фіналі пісенного конкурсу. 

Наразі співак підтвердив інформацію про участь у міжнародному проєкті та зізнався, що ще працює над конкурсною піснею. Відомо, що Блас Канто обере англомовну композицію, яку представить публіці взимку 2020 року. 

Що відомо про Бласа Канто? Це популярний в Іспанії співак, який може похизуватись чималою фан-групою. 27-річний Блас Канто вже брав участь у Євробаченні, коли виступав у складі гурту Auryn. У 2011 році колектив посів друге місце, однак зараз артист переконаний, що йому вдасться завоювати головний кубок Євробачення-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blas Cantó (@blascanto_es)

Із представником конкурсу визначились і жителі Бельгії. Відтак знаменитий гурт Hooverphonic виступить в одному з півфіналів Євробачення-2020. Талановиті музиканти поки не розголошують, з якою піснею вони підкорюватимуть світ, однак вона теж буде англомовною. Прем'єра треку запланована на початок 2020 року, тому мільйони прихильників знаменитої групи перебувають в очікуванні презентації. 

Що відомо про Hooverphonic?Бельгійський колектив, заснований ще у 1995 році. Спершу Hooverphonic співали пісні у стилі тріп-хопу, однак наразі їх з легкістю можна віднести до лаунжу. Колектив може похизуватись чималими тиражами студійних платівок та саундтреками до фільму "Більше, ніж любов" і серіалу "Академія Амбрелла". 

Дивіться уривок кліпу Hooverphonic – учасників Євробачення-2020 від Бельгії: відео

Відомо, що Євробачення-2020 пройде у Роттердамі. Найбільш імовірними датами для проведення конкурсу в Нідерландах досі залишаються 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал) та 16 травня (фінал). Країна вже готується до прийому делегацій із 40 держав світу, а організатори розпочали створення макету головної сцени. Україна, ймовірно, долучиться до вокального конкурсу. За традицією, у лютому відбудеться національний відбір, в результаті якого держава представить свого конкурсанта Євробачення-2020. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2020 Бельгія Новини LifeStyle
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